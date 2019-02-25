去飲茶歎一盅兩件，燒賣絕對是必食點心之一，平常吃的燒賣都是豬肉餡，今次IG@purakitchen就教大家用雞肉和蝦肉做餡，簡單易整，在家都可以烹調得到。免治雞肉、蝦肉加葱和調味拌勻，下點木薯粉將餡料緊緊黏在一起。唔想搓外皮咁麻煩，只要利用現成的餃子皮便成，利用匙羮將餡料釀在餃子皮的中央，周邊圍實餡料，砌出傳統燒賣模樣，最後加點紅蘿蔔碎來增視覺效覺，蒸熟後趁熱吃，雞肉嫩滑、蝦肉彈牙，與香氣十足的葱粒融合在一起，鮮香又美味，加一杯靚茶，在家歎茶食點心絕不是難事。

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材料：

餃子皮 15塊

紅蘿蔔碎 50克

蝦肉粒 250克

免治雞肉 300克

木薯粉 少許

喜馬拉亞山岩鹽 2茶匙

雞粉 2茶匙

糖 2湯匙

麻油 1茶匙

葱碎 1束



做法：

1.雞肉、蝦、糖、鹽、葱碎拌勻，加入木薯粉混合，最後加麻油撈勻成餡料。

2.餃子釀入餡料，整成燒賣造型。

3.表面加點紅蘿蔔碎，蒸7至10分鐘便成。