屋企都整到嘅燒賣

2019年02月25日 13:30
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    利用餃子皮做的雞肉蝦粒燒賣，造型相當不俗。（互聯網）

    去飲茶歎一盅兩件，燒賣絕對是必食點心之一，平常吃的燒賣都是豬肉餡，今次IG@purakitchen就教大家用雞肉和蝦肉做餡，簡單易整，在家都可以烹調得到。免治雞肉、蝦肉加葱和調味拌勻，下點木薯粉將餡料緊緊黏在一起。唔想搓外皮咁麻煩，只要利用現成的餃子皮便成，利用匙羮將餡料釀在餃子皮的中央，周邊圍實餡料，砌出傳統燒賣模樣，最後加點紅蘿蔔碎來增視覺效覺，蒸熟後趁熱吃，雞肉嫩滑、蝦肉彈牙，與香氣十足的葱粒融合在一起，鮮香又美味，加一杯靚茶，在家歎茶食點心絕不是難事。
    https://www.instagram.com/p/BtcwTV_Blie/

    材料：
    餃子皮　15塊
    紅蘿蔔碎　50克
    蝦肉粒　250克
    免治雞肉　300克
    木薯粉　少許
    喜馬拉亞山岩鹽　2茶匙
    雞粉　2茶匙
    糖　2湯匙
    麻油　1茶匙
    葱碎　1束

    做法：
    1.雞肉、蝦、糖、鹽、葱碎拌勻，加入木薯粉混合，最後加麻油撈勻成餡料。
    2.餃子釀入餡料，整成燒賣造型。
    3.表面加點紅蘿蔔碎，蒸7至10分鐘便成。