三界五行：【雞】大利文人　小心意外

生肖屬雞的人，今年大利科名，因為有文昌星拱照，可盡情發揮長處，有所成就。至於如何把握時機，避短揚長，就要詳細解讀命盤的星象。



文昌，除了對學業、考試、評比、升學、升職有利之外，也會容易結識有文化的貴人。這顆吉星，不但對讀書人有利，而且對文化水平較低甚至不識字的老人家也有好處。具有一定學歷的人，有文昌星照耀，才學潛能容易受人賞識而加以提拔；沒文化的長者，有文昌星照，容易得到有文化的貴人幫助，例如填寫申請表格、代辦手續、解釋醫療及福利的規定。對於從事文化、教育、秘書、資訊科技、傳媒、藝術、公關、廣告、推銷、法律、宗教、玄學、文具、文儀、通訊器材等行業人士，不論打工還是做老闆，都同樣有利。



生肖屬雞的人，流年命盤除了有文昌這顆吉星之外，還有災煞、弔客、天狗三顆凶星。災煞包括天災、人禍、意外帶來的財物損失及身體損傷。天氣惡劣時，千萬不要掉以輕心。弔客是提醒多關心家中長者或年老體弱的親友，另外，如非至親好友去世，出殯弔唁，可免則免，如果一定要出席，就要選擇對自己有利的時辰，以及沒有沖煞的方位坐立。



天狗是一顆力度較大的煞星，天文學稱之為天狼星，本來並無吉凶之說，但後來歷代多位司天監發現，天狗入命宮，出門要小心，輕則有阻滯，重則容易生意外；家宅也容易受風雨雪災，或被盜竊。（雞之一）



方向宇