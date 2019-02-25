靈感煮意：日式香菇小芋頭燜雞翼

最近的氣溫忽冷忽熱，早晚冷，下午熱，於是令我想起這道日式家庭菜，晚上吃過後暖笠笠，早上起床不會凍冰冰。但別見到小芋頭就怕，其實減肥時應該在餐膳中加入五分之一的複合碳水化合物，其中原因是它需要較長時間消化，能增加飽肚感，同時亦能穩定血糖，令你不會因為減肥時吃少了而容易肚餓，結果吃得比之前更多，特別是夜晚拿着手機玩，百無聊賴時會想吃的零食。所以我經常說，均衡飲食和適量運動，才是減肥的良方！立即上東網生活on.cc收看《靈感煮意》，別小看分量不多啊，每人兩個小芋頭加兩隻雞翼，惹味得來已經很飽肚！



材料4人份



浸菇

乾冬菇 12隻細，或8大隻

熱水 150克



醃雞翼

雞翼 8隻

低鈉生抽 2湯匙

日本清酒 1湯匙

自選糖 2茶匙



煮汁

低鈉生抽 1 1/2湯匙

日本清酒 1湯匙

自選糖 1茶匙



其他

小芋頭 8個

海鹽 2茶匙

水 250克



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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