新世代智能波鞋大戰　自動綁帶功能對決

當你家祖父祖母姨媽姑姐都會手握智能電話WhatsApp、FaceTime或者Send Stickers畀你，你就知道現今世代任何人或事都逃不過科技狂潮，簡單如綁鞋帶呢個你每日都會做嘅動作，你又點會諗到今時今日原來可以喺電話App㩒個掣就可以完成！



其實以往一直都有唔少運動品牌為簡化綁鞋帶呢個步驟而推出嶄新設計的「走帶」波鞋，好似1991年及1994年面世的Puma Disc及Reebok Pump Fury，就分別於鞋面加入可按掣充氣氣囊及以轉盤鎖緊鋼線，藉此取代鞋帶為雙腳提供穩固性。但講到革命性設計，當然要數自動綁帶波鞋，對鞋要鬆要緊彈指之間就可以完成，隨着Nike第三對擁有自動綁帶功能波鞋Adapt BB快將推出，另一運動巨頭Puma亦急不及待發布品牌第二款自動綁帶波鞋Fit Intelligence，雖然後者要等到下年先會正式推出市場，但見兩大品牌一齊發功，相信好快結合嶄新科技的智能波鞋就會逐漸普及。



自動綁帶（Self-Lacing）呢個大膽構思其實絕不是近代先出現嘅諗法，早於1989年上映的科幻電影《回到未來II》，戲中主角Marty McFly（Michael J.Fox飾演）就已經着住一對識得自動綁帶的Nike MAG，雖然當年實際拍攝時「自動綁帶」效果其實是由幕後工作人員以人手拉動造成，但呢個劃時代想法就為無數電影迷及波鞋迷留下無限幻想。2015年10月21日亦即電影中主角回到未來的該日，Nike終於發布了真正擁有自動綁帶Adaptive Fit的Nike MAG，將多年前科幻電影虛構橋段帶到現實世界，同時亦帶動新世代自動綁帶波鞋競賽。



Nike MAG於2016年10月正式推出時，全球限量發售只有89對，而且要通過網上捐款並抽籤先有機會中獎得到，所以Nike MAG其實只算是Nike還大家一個多年承諾嘅「頭盤」，緊隨其後於同年及翌年發售一樣擁有自動綁帶E.A.R.L.（Electric Adaptable Reaction Lacing）的HyperAdapt 1.0先係真正「主菜」，但可惜售價仍然偏高（香港HK$4,999，美國US$720），而且限量發售貨量唔多，波鞋迷都未能輕易入手着上腳感受新科技，其後品牌就透露風聲下一對自動綁帶鞋款會以籃球鞋款式登場，而且定價亦只會是HyperAdapt 1.0一半。



今年Nike就再一次實牙實齒「找數」，宣布即將於春季（約三月至四月）推出採用自動綁帶FitAdapt的Adapt BB籃球鞋，鞋身外層以高強度Flyknit打造出隱藏鞋帶的簡潔外觀，並配上QuadFit網面內靴及Cushlon泡棉中底，如同以往兩款自動綁帶設計一樣鞋內有感應器可以自動調節鬆緊程度或者觸控鞋身按鈕作手動調節，另Adapt BB更新增鞋款與應用程式連線功能，透過智能電話或智能手錶就可以調節鬆緊、改變燈光顏色及查看電池狀態，大家以後可以毋須再彎腰着鞋，最重要係呢對Adapt BB售價真係HyperAdapt 1.0「半價」（香港HK$2,499、美國US$350，相信正式開賣必定會好哄動。）



除了率先染指智能波鞋市場的Nike之外，Puma其實於2015年亦同樣發布過一款自動綁帶波鞋AutoDisc，其運作原理是建基於Puma Disc系統，同樣靠轉盤轉動收緊，但就換上嶄新電動方式操控，以手指按壓鞋面「+/-」按鈕就會令鞋面內置摩打自動收緊或放鬆，但當時全球限量50對的AutoDisc最終並無正式推出市場公開發售，只係送贈予與品牌關係友好的牙買加短跑手Usain Bolt及德國波鞋店Solebox創辦人Hikmet Sugoer等等相關人士，但已經證明品牌當時已經掌握將自動綁帶技術應用於波鞋實物之上。



近日，Puma就宣布品牌第二對擁有自動鎖緊科技的Fit Intelligence正式面世，設計比起前作AutoDisc更為輕盈，自動綁帶裝置同樣設於鞋面，但用作收緊的Dyneema纖維線鞋帶（多用於軍事用途的高性能纖維）就變成外露設計，只需用手指於周邊有藍色LED燈包圍的裝置表面向上或向下輕掃就可以將鞋帶收緊或鬆開，用家亦可透過智能電話或智能手錶中的應用程式進行鬆緊調節及查看電量，整體操控更方便更具未來感。除了使用無線充電板直接為波鞋充電之外，亦可以拔走鞋墊取出藏於中底位置電池，放進電池盒作獨立充電，方便外遊時使用，Puma Fit Intelligence於來年春季就會正式推出，售價暫定為US$330。