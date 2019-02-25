本日日本：Miffy變身「倒牛奶的女僕」

大阪市立美術館（大阪市天王寺区）現正舉行「楊‧維梅爾展」，吸引不少藝術愛好者參觀！講到楊‧維梅爾（Jan Vermeer）這位荷蘭畫家，大家最熟悉的作品除了《戴珍珠耳環的少女》外，當然還有《倒牛奶的女僕》，而館方也特別推出了一款化身成「倒牛奶的女僕」的Miffy公仔，只見Miffy跟足畫中廚房女僕的造型，頭戴亞麻帽子，身穿藍色圍裙，袖子捲起來露出了小臂，手拿着牛奶罐，雖然造型一樣，但突然間變萌，十分可愛啊！這款公仔售2,592日圓，限量發售。



此外，館方也推出了以《寫信的女子》為靈感製作的洋菓子，也十分吸引，很適合作手信啊！售價為1,660日圓。



說回這個展覽，會展出楊‧維梅爾及其他荷蘭作家的多幅作品，包括楊‧維梅爾的名作《老鴇》，展出日期到5月12日，喜愛油畫的朋友別錯過機會啊！



楊‧維梅爾展

日期：即日至5月12日

地點：阪市立美術館（大阪市天王寺区茶臼山町1-82）

網址：https://vermeer.osaka.jp/