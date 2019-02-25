MWC 2019新手機晒冷！

年度手機界大展MWC（Mobile World Congress、世界通訊大會）剛剛於西班牙巴塞隆拿開幕，各大廠商亦陸續發布新作，仲有唔少注目作品添！



【Nokia 9 玩5蔡司鏡】

Nokia一口氣推出5部新機，分別是Nokia 210、Nokia 1 Plus、Nokia 3.2、Nokia 4.2、Nokia 9 PureView。新機中最令用家期待的就是Nokia 9 PureView，機面設計驚喜不大，備有5.99吋P-OLED 屏幕，解像度高達2,880x1,440，並用上Gorilla Glass 5覆蓋表面。硬件方面，搭載Snapdragon 845而非最新的Snapdragon 855處理器，另內置6GB RAM、128GB ROM及3,320mAh電池 。



至於其他功能，Nokia 9支援IP67防水防塵標準、屏幕指紋解鎖。新機焦點當然是後置5個1,200萬像素蔡司F1.82光圈鏡頭，當中兩個為RGB彩色鏡頭，三個為單色鏡頭。官方表示拍攝時會同時使用5個鏡頭，再組成最終成像，相機鏡頭的吸光比傳統單鏡手機多10倍，令成像擁有極強的動態範圍，亦可以保留光暗細節。此外，新機亦加入黑白模式、RAW/DNG拍攝檔案、4K 30fps影片拍攝等功能，配合ToF鏡頭下，令拍攝後選擇焦點的效果更加逼真。Nokia 9 PureView定價$699美元，屬旗艦定位。



【小米新版MIX 3 對應5G】

小米展內除了發布上星期於北京公布的小米9，亦公布最新的小米MIX 3 5G。小米MIX 3 5G外觀上與MIX 3相同，6.39吋屏幕、磁動力滑蓋設計、超過90%的屏幕佔機面比例等特點一樣於新機找到，最大升級是由Snapdragon 845處理器升級至新一代Snapdragon 855處理器，效能提升之餘，同時加入Qualcomm Snapdragon X50 5G數據模組，對應5G網絡。為了加強機身散熱，小米 MIX 3 5G加入混合冷卻系統，專用導熱材料可以快速吸收手機熱力，再由石墨被動熱管分散熱量。新機提供Onyx Black及Sapphire Blue兩色，售價599歐元起，五月正式推出。



【LG V50 ThinQ 5G 加配件玩雙芒】

Samsung上星期推出的摺芒機Galaxy Fold成為科技界熱話，同樣來自韓國的LG亦有特別新機V50 ThinQ 5G。LG V50 ThinQ 5G是廠商首部5G手機，搭載Snapdragon 855處理器以及Qualcomm X50模組。新機用上大路設計，備有6.4吋3120x1440解像度屏幕，屏幕的劉海位置就如V40 ThinQ一樣加入兩個前鏡頭。後置鏡頭則由三鏡頭組成，包括1,200萬像素標準、1,200萬像素長焦以及1,600萬像素超廣角。最特別是廠商同時推出V50 ThinQ 5G專用的雙屏幕配件，配件設有一個6.2吋解像度2,160x1,080的屏幕，可以連接V50 ThinQ 5G使用，令手機即時變成可摺疊的雙屏幕設計，方便用家多工作業。