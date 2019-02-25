Tiffany ＆ Co. 128卡傳奇黃鑽

以鑽石聞名的Tiffany & Co.曾推出過令人印象難忘的珠寶傑作，當中最舉世聞名的首推於141年前發現、重達128.54卡的巨型黃鑽。這枚被冠以Tiffany Diamond美的重量級黃鑽，於1877年由金伯利（Kimberley）鑽石礦在南非開採出礦，最初是重達287.42卡的黃鑽原石。次年原石被品牌創辦人Charles Lewis Tiffany成功購得。並帶到巴黎由品牌首席寶石學家Dr. George Frederick Kunz親自監督手工切割為128.54卡的精美枕形濃彩黃鑽。此黃鑽擁有前所未見的82個切面，比傳統的58面明亮式切割還多出24個切面。鑽石寬略超1英寸，鑽石頂部至底部約7/8英寸。



此黃鑽曾被鑲嵌於四個不同設計作品上，當中最為人所熟悉的，應是1961年Audrey Hepburn佩戴着鑲嵌Tiffany Diamond黃鑽頸鏈於電影《Breakfast at Tiffany's》的宣傳海報中，頸鏈當年由著名設計師Jean Schlumberger設計，襯以華美鑽石鍛帶。到2012年品牌為慶祝175周年紀念，為Tiffany Diamond黃鑽換上全新設計，黃鑽配上一條同樣分量十足的鑽石頸鏈，上面鑲嵌了16顆枕形切割及46顆圓形明亮型的白鑽，分別約重逾80卡及15卡。這條驚世珠寶傑作在剛舉行的第91屆奧斯卡電影頒獎禮上，由Lady GaGa佩戴，即時震撼全場，成為全球熱話，令這稀世黃鑽更添傳奇色彩。