Ladies' Night：花花世界　繽紛大晒

【The Vampire's Wife花裙 穿出星味】

春夏季就少不了要穿花裙,如果你都是花裙的擁躉,就不可錯過這個英國品牌The Vampire's Wife。名字聽起來有點古怪,因為這是由「歌德之王」歌手Nick Cave的妻子Susie Cave所創立,品牌就是以老公一本未寫完的小說而命名,目的就是要設計自己想穿的裙子……

詳細睇:https://bit.ly/2SVG1XD



【NB 997H「9系」經典 新色演繹】

近年復古運動風格於潮流界持續大熱成主流,多年來一直以經典波鞋輪廓設計作主打的New Balance就成為大家的追捧對象,當中「9系」入面多個「99X」……

詳細睇:https://bit.ly/2BRivAB



【Christian Louboutin Run Loubi Run奢華起跑】

Christian Louboutin多年來都是精湛工藝打造出奢華鞋款而令女士們着迷,鞋款方面都是以高踭鞋或涼鞋設計為主,除了季季有新色推出的長青鞋款「Louis」之外,品牌向來都比較少推出運動鞋款。

詳細睇:https://bit.ly/2U5yPEL



【做女人 點可以唔「花」心?】

女人都愛花,愛開在花園裏的花,更愛男士親手送的花!假如兩者都欠奉?唔緊要,有靚靚的花花化妝品用,一樣心心眼!慶幸彩妝界永遠明白女人心,紛紛在這春暖花開的日子,帶來色彩繽紛、包裝可愛的花花妝品,試問一眾花花控又怎能不「花」心,將花漾妝品據為己有?

詳細睇:https://bit.ly/2EdcuP7



【adidas Originals by Ji Won Choi首發 大玩原創色彩】

一直致力支持原創的adidas Originals,於剛圓滿結束的倫敦時裝周,正式公布與新進韓裔紐約時裝設計師Ji Won Choi攜手合作,推出首個adidas Originals by Ji Won Choi聯乘系列,再次展現出品牌對年輕設計師及原創精神的支持。

詳細睇:https://bit.ly/2SV8xZv



【花粉召喚 CONVERSE x GOLF Le FLEUR*】

今個春夏,雙方再度聯名合作,主角鞋款依然是佢最愛的One Star,但鞋身物料就由過往經常採用的麖皮轉為柔軟舒適的皮革,並以Two Tone色彩凸顯鞋側標誌性花朵圖案。

詳細睇:https://bit.ly/2IJtfqG



【PUMA x ADER ERROR第二回聯手 復古與未來完美結合】

PUMA繼去年8月與韓國潮牌ADER ERROR聯手打造「FUTRO」系列,以色彩強烈、充滿未來感的設計吸引新世代潮人目光後,今季雙方再度聯手,推出以「Faster Than Youth」為主題的春夏聯名系列,來延續這復古與未來主義結合的概念。

詳細睇:https://bit.ly/2Ebg7Fa