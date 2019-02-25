第4代Suzuki Jimny　潮爆越野

全新第4代鈴木(Suzuki) Jimny自發表至今便掀起全球訂車熱潮，香港市場也不例外，其受歡迎程可想而知。訂單之多，消化需時。香港車迷經過多月的耐心等候，現在終於等到喇，據悉首批新車最快4月抵港。



全新第4代Jimny其中一個受歡迎的原因，是它保留不少向初代經典致敬的設計元素，包括方正的車身線條、直柵式面罩、圓形頭燈等。輸港版本還配備越野款式的啞黑前後泵把及輪拱，越野形象突出。拍攝車的一身專屬迷彩潮LOOK，只是代理和潮流品牌AAPE BY A BATHING APE 的一次跨界合作，買車係唔包嘅。不過其實原廠提供的車身顏色有8種之多，單色之選有白、黑、銀、灰和軍綠，雙色則有卡奇、黃和藍色車身，配襯黑色車頂。無論揀咩顏色，揸出街都一樣咁潮咁型。



規格表

車型：三門四座位SUV

引擎：1.5L直四VVT

容積：1,462c.c.

最大馬力：102ps/6,000rpm

最大扭力：130Nm/4,000rpm

傳動：五前速手動波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

懸掛：（前、後） 三連桿連螺旋彈簧

制動：（前）實心碟、（後）鼓式

車身體積：3,625×1, 720×1,645mm（長×闊×高）