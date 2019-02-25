【決性11點】女友要我飛咗結衣BB

對某啲單身男嚟講，其中一樣最珍貴嘅嘢莫過於多年嚟嘅AV珍藏，只係當有日面對女友同珍藏之間嘅抉擇時，男人又應該點揀呢？有位男網民稱自己有儲AV嘅習慣，仲要係專程喺日本買嗰啲嚟，多年嚟儲埋珍藏超過300套，直到早前佢識咗人生第一個女友後……佢話：「我一直唔敢同佢講有儲AV嘅習慣，點知有日佢喺我屋企發現到我嘅珍藏。本嚟我抱住一絲生機，諗住同佢分享我多年嚟嘅愛好。點知佢劈頭一句就話：「你係咪想繼續咁儲落去吖？我接受唔到咁變態嘅男人。」聽到佢咁講，我真係要好認真咁諗，二揀一，揀邊樣好呢？我真係好混亂呀。」



網友神回應：



晨早要還：做男人最重要係乜？就係講個義字！啲珍藏陪咗你漫長嘅歲月，而你又花咗咁多心血嚟搜集返嚟，點可能因為一個女人而放棄晒佢哋！利申：我是單身狗。



Amy KONG：真係唔明點解有啲男人會有咁嘅癖好，啲AV有乜好睇，離唔開啲女掔大對腳而後叫到拆天，講到尾鍾意睇AV嘅男人都係鹹濕成性，畀我都唔想同呢種人一齊。



我都係咁話：女人只係識得啲韓星嘅啫，佢哋儲埋晒啲明星嘢就冇問題，我哋儲AV就唔得，你話咁樣公平咩？最重要係佢哋唔明白，AV係男人嘅心靈食糧嚟㗎！



最高等值：AV唔可以啪啪啪，但女友得；AV唔會為你計劃未來，但女友會；AV唔會理你打通宵機，但女友會。不過AV唔會發你脾氣，但女友卻成日嚟料。