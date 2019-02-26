傲然笑着為你擋兵器---追夢估歌仔

昨天是《第91屆奧斯卡金像獎》，當中最佳原創歌曲獎可謂眾望所歸，由Lady GaGa主演的《星夢情深》（A Star is Born）主題曲《Shallow》（當然都是GaGa主唱啦！）奪得，GaGa未上台已經泣不成聲，站在頒獎台上，GaGa鼓勵大家不要放棄夢想：「追夢不是你跌了好多次，而是幾多次都企番起身！」---GaGa的確厲害！近年香港都經常說追夢，究竟夢想要點追？我們都曾經有位女歌手，追夢追到終於站在頒獎台上，當時她也哭成淚人，說出同樣感動人心的金句---「我咩都無，淨係心口有個勇字！」邊個咁勇？當然是主唱今日答案《勇》的楊千嬅。



楊千嬅是參加第十四屆新秀歌唱大賽入行，當年獲得銅獎（金獎就是陳奕迅），教人津津樂道是千嬅參賽時是一位護士，但因為熱愛唱歌，便嘗試追一下夢，都沒有抱着甚麼大期望，卻竟然得獎，而入行初期，千嬅仍繼續護士工作，但最終都要作出取捨，放棄本業而全力發展演藝工作。千嬅於華星唱片完成五年合約後，決定轉投另一間唱片公司，事業開始有更多發展方向，其中一個方向是接拍更多電影。2002年，千嬅出演馬偉豪導演的電影《新紮師妹》，她飾演的女警方麗娟，為人烏龍又經常撞板，有點懵炳，角色設定仲要唔太靚，港女一個（當年都未有港女一詞），卻跟萬千少女及少男的共同偶像吳彥祖合演情侶！喂！你說這個畫面震不震撼，當年個個少女和少男都夢想自己是方麗娟，大大聲叫吳彥祖Gogogo呀！千嬅為《新紮師妹》演繹了主題曲《男女關係科》及插曲《勇》，其中《勇》特別受歡迎，因為歌詞既表達了阿娟想保護阿文（吳彥祖）的心情，更說中了一眾生來鍾無艷命的港女的死穴---係鍾意嘅真係可以為你擋子彈，但糖水往往就無你份食，仲要幫手洗碗！港女條命其實係悲，不是個個如阿娟那麼行運到腳趾尾中頭獎，除了人人心口掛個勇字，都真是沒甚麼兵器在手了，不過就如《勇》所唱「我沒有溫柔 唯獨有這點英勇」，有時候，做人靠自己多一點，為自己掙一口氣，才夠理真氣壯嘛！



《勇》收錄於千嬅轉投新公司後的第二張專輯《M VS M上半場》內，專輯內還有另一部電影《乾柴烈火》的主題曲和插曲、《閃靈》與較Side Cut的《塔羅迷》等，雖然整體嫌不夠個人特色，但銷量卻非常不俗，的確是一場商業計算，值得一提是《勇》即使是一部電影的插曲，但其受歡迎的程度，實在已經成為千嬅的其中一首金曲，可見就算你的起跑線是輸，只要天時地利人和，還是會突圍而出，贏得體面。





《勇》

作曲：Barry Chung

作詞：黃偉文

主唱：楊千嬅



我也不是大無畏 我也不是不怕死

但是在浪漫熱吻之前 如何險要

懸崖絕領 為你亦當是平地



愛你不用合情理 但願用直覺本能去抓住你

一想到心儀的你 從來沒有的力氣

突然注入漸軟的雙臂



旁人從不贊同 連情理也不容

仍全情投入傷都不覺痛

如窮追一個夢 誰人如何激進

亦不及我為你那麼勇



沿途紅燈再紅 無人可擋我路

望着是萬馬千軍都直衝

我沒有溫柔 唯獨有這點英勇



我也希望被憐愛 但自願扮作英雄去保護你

勳章你不留給我 仍然願意撐下去

傲然笑着為你擋兵器



旁人從不贊同 連情理也不容

仍全情投入傷都不覺痛

如窮追一個夢 誰人如何激進

亦不及我為你那麼勇



沿途紅燈再紅 無人可擋我路

望着是萬馬 千軍都直衝

我沒有溫柔 唯獨有這點英勇



跌下來再上去 就像是不倒翁

明明已是撲空 再盡全力補中



旁人從不贊同 連情理也不容

仍全情投入傷都不覺痛

如窮追一個夢 誰人如何激進

亦不及我為你那麼勇



沿途紅燈再紅 無人可擋我路

望着是萬馬 千軍都直衝

再沒有支援 還是有這點英勇

渴望愛的人 全部愛得很英勇





聽歌時間：https://bit.ly/2H3lb1h