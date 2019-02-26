蜷川實花入室弟子：享受流程　接受瑕疵

「對我來說，攝影是一種與自己溝通的方法，有自我療愈的作用，因此在情緒波幅較大的日子，我都總會戴上耳機，聽着音樂到街上拍照。」自小熱愛藝術，曾學習國畫和書法的江紀鋒（Keith），大學時期因為未清楚意向而選修了經濟及金融學系，及至日本交流期間，參觀了攝影藝術家蜷川實花的展覽，才慢慢改變了想法，他說：「心情低落時，鮮艷的顏色、對比度強的光線都會令我特別着迷，而蜷川實花的作品就展現了這種狀態，深深地吸引了我。」



展覽過後，Keith買了蜷川實花常用的相機，嘗試學習其攝影風格，後來又多次向偶像自薦，最終成功與蜷川實花見面，更獲邀到其團隊工作，Keith說：「雖然這個計劃因311而推遲了2年，但最後都總算加入了蜷川實花門下，成為她唯一一位海外的入室弟子。」



在大師門下學藝5年，Keith認為最大的得着不是技術，而是對藝術的態度，他說：「蜷川實花常說，即使全世界都向左走，而你認為向右才是正確，那就儘管向右走吧，但一定要對自己的決定負責。其實一直以來，藝術都有不同潮流，80年代流行普普藝術，近年則興起Street Art，但無論如何，藝術家都不應隨波逐流，要忠於自己，因此我既不會按照市場的喜好創作，亦不會因被評為有蜷川實花影子而改變風格，因為這才是我最想展現的東西。」



在日本，攝影工作者大致上可分為攝影師和寫真家兩種，前者以人像和產品拍攝為主，一般都是商業攝影，後者則傾向藝術層面，有較濃烈的個人風格。事實上，Keith的作風確是承自師門，屬於寫真家派，但作品骨子裏卻有截然不同的想法，他解釋：「以花為例，蜷川實花從生理上喜歡花，每次都會駐足拍攝，而我則是被花短暫而燦爛的生命吸引，雖然同樣是花，卻散發不一樣的感覺。」



Keith認為，攝影不能像繪畫和文字般天馬行空，要在現實的限制下配合想像創作，卻最能直接展現他的情感，他說：「與數碼相比，我更加喜歡以菲林作為素材，每一下快門都是一場實驗，那種不確定性總會帶來極大驚喜，當中由失焦和走光等『失誤』形成的獨特效果，對我來說更是來自上天的禮物，就像荒木經惟的一輯作品，雖然被雨水影響了原有畫面，卻成為了獨一無二的創作。除此之外，我亦特別喜歡採用重曝（double exposure）手法拍攝，因為不小心的曝光和影像的重疊，就好像生活上大大小小的思緒交錯，意外但美麗。」



生於斯長於斯，雖然在日本發展多年，但Keith始終離不開對香港的情意結，因此亦選擇了在香港舉辦首個個人攝影展《Memento Photo Exhibition》，藉此傳承本土藝術文化，他說：「這次展出的作品均來自我過去10年旅途上遇見的人和事，而我亦特別挑選了一些有瑕疵的作品，希望觀眾能夠體會『享受流程，接受瑕疵』的態度。」



Memento Photo Exhibition

日期：即日至3月4日（逢星期日休展）

時間：10:00am-8:00pm

地址：中環下亞厘畢道2號藝穗會畫廊