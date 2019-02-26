香港海洋公園萬豪酒店開創旅遊新體驗　全新城市綠洲離市中心咫尺之遙

香港海洋公園萬豪酒店，亦是萬豪國際集團、麗新集團以及香港海洋公園的旗艦酒店，正式進行試業。酒店位於香港海洋公園，交通便捷，僅數分鐘車程便能直達市中心。酒店提供471間豪華客房及套房，為家庭客、觀光旅客及商務旅客提供一個全新的選擇，進一步鞏固香港作為理想旅遊勝地的地位。



香港海洋公園一直致力保護地球，以及保育全球豐富的生物多樣性，為配合主題公園的核心價值。香港海洋公園萬豪酒店於建築方面也加入不同環保概念元素，推動可持續發展的宗旨，如酒店外牆使用了環保物料，減少整體能源消耗量，同時也能在夏天減少建築物的太陽熱增量，酒店亦裝設了雨水循環系統，用以灌溉植物，為城市創造更優質的生活。此外，酒店也會連同海洋公園攜手帶大家融入大自然，並推出「綠色教育計畫」，希望賓客及小朋友也能為地球出一分力。



位於酒店大堂的圓柱型水族館，共16米高，垂直跨越3層樓，是香港海洋公園萬豪酒店的一大特色。除了為賓客帶來嶄新的非凡體驗外，美麗的水族館猶如一個壯麗的海洋活動佈景版，配合酒店之環境保育方針，為每一位身處香港海洋公園萬豪酒店的賓客帶來嶄新而難忘的體驗。



裝有人工珊瑚礁的室內圓柱形水族館內有89個品種，總計有超過1753條魚類棲息其中。水族館注入了576頓海水，為各類熱帶魚如牛魚，蝴蝶魚，魨魚及多種非瀕危的海洋生物提供舒適的棲息地。酒店從美國邀請了專業的團隊全程監管水族館的建築工程，並分批引入各種魚類，確保妥善處理水族館內的生態系統。



賓客更可沿酒店的獨立天橋往來海洋公園，酒店中央位置設有以礁湖為主題的戶外游泳池，賓客一步出酒店門外便可在碧藍清澈泳池當中，盡享水中之樂。香港海洋公園萬豪酒店亦會推出M Passport計劃，適用於一家大小參加。凡參與酒店內的優閒設施或各類教育及趣味主題活動，如貝殼畫、尋寶遊戲以及餐廳的親子活動等，也會登記至Passport，完成每項活動後，賓客可憑Passport獲得特別獎勵或禮遇，讓一家大小於假期裡盡情享受天倫之樂。旅客亦可預訂特別的住宿體驗，享用海洋公園的節日優惠、「動物萌友早餐會」、「童趣探索團」及尊享禮遇，並能參與獨家限定的動物接觸活動。



香港海洋公園萬豪酒店，設有3座建築-Pier Wing (海岸)、Club Wing(海殿)以及Marina Wing (海灣)，共471間豪華客房及套房，其中Pier Wing (海岸)以及 Marina Wing (海灣) 由知名建築公司凱達環球（Aedas）設計，並提供三款主題客房 (威威潛艇、包包天地、小紅熊森林)。酒店全面一律禁煙，秉承萬豪酒店一貫的時尚設計，並以海洋為主題，開揚寬敞，為賓客打造更全面的體驗。



針對高階及商務客而設的Club Wing (海殿)，特設萬豪貴賓廊，為商務賓客提供舒適的工作空間，並奉上一系列尊尚優惠，包括: 茶點、自助早餐、開胃小食以及各類飲品等。Club Wing (海殿)由世界聞名的酒店及度假村設計師Peter Remedios操刀，房間以暖色為主調，並配上時尚傢俱，令客房倍感舒適。



酒店共設4間餐廳及酒吧，提供各類型餐飲體驗，包括Pier酒廊及酒吧、提供全天候自助餐的「海灣餐廳」、供應地道廣東美饌，並以順德菜為主打的「南海小館」，以及呈獻經典美食的傳統美式扒房「Prohibition扒房•酒吧」。所有餐廳均按照世界自然基金會指引，選用可持續發展的海產，及從認證的供應商取得本地養殖的海產。部分餐廳亦設有礁湖主題游泳池景緻的戶外用餐區，賓客能一邊享用美食，一邊欣賞周邊的醉人美景。



香港海洋公園萬豪酒店設有1,200平方米無柱式酒店宴會廳，及多元化會議室，配套完善，適合各類型雞尾酒會及會議、展覽及獎勵旅遊業活動。此外，酒店更為賓客提供戶外宴會場地，戶外環境寬敞景緻，花園風光明媚，可配合各式場地設計及營造多樣化風格，令賓客耳目一新。賓客亦可到戶外游泳池、健身中心或水療中心，釋放身心壓力，恢復精神元氣 。



酒店地理位置優越，背山面海，環抱清幽翠綠的山脈，毗連多個郊野公園及行山徑，如龍脊、淺水灣及香港仔水塘等，行山愛好者可以沿著行山徑，欣賞香港的風光明媚。