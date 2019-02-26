IB攻略：IB學生　如何報讀ENGINEERING？

除了專業科目例如法律，醫科，另一個IB學生最鍾意報讀的，就是工程學──Engineering。大學工程學分好多門，例如機械工程、電子工程、土木工程等等，不過大家又知唔知點樣先可以經IB成功入讀工程系呢？



【IB科目要求】

IB學生如果選錯科目，就會同工程系無緣。究竟邊幾個科目係大學一定需要嘅呢？答案就係高等數學，同最好讀埋高等物理。如果學生讀咗Standard Level數學，好多Top Tier嘅大學都唔會考慮。至於有啲家長都會問我哋，咁化學工程，又係咪淨係讀IB高等化學就得？呢個科目一樣都要高等數學，所以基本上學生如果要報讀工程，高等數學係非常緊要。



【IB分數要求】

除剛才所講嘅科目要求，當然唔係學生讀咗個科目就可以過關，成績一樣都要達標。通常名牌大學對指定科目的要求至少要6分或以上。但係英國和香港嘅大學，係會睇3科高等科目嘅成績，例如英國倫敦大學要求18分高等的總和，劍橋就指定一定要776分，即係高等科目分別三科嘅成績。



【英國，香港，美國Engineering大不同】

如果學生報讀英國或者香港大學嘅工程學，上述嘅IB科目要求只要達標，而且Personal Statement寫得標青的話，應該唔難攞大學Offer。但係美國工程學就唔同，學生一定要考埋SAT或者ACT考試，多數常春藤嘅大學例如史丹福，SAT嘅要求係1,520分，ACT就平均33分。所以報讀美國工程系，IB學生要預咗有額外考試。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣