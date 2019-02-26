三界五行：【雞】健康平平　財運較佳

生肖屬雞的人，無論在學還是在職進修，受文昌星照耀，學習興趣和求知欲都比以前強，趁着這股動力，入讀幼兒班的小孩，家長應該發掘和培養其興趣，寫寫畫畫，彈琴唱歌，並非刻意的早教或甚麽贏在起跑線，也不是以成名成家為目的，最重要的是陶冶性情，養成一種自娛興趣，將來終身受用，藉此作為減壓和消遣的途徑，至於能否成為演奏家、畫家、書法家、科學家、藝術家，需要看其造化了。



西方有教育家認為，父母是子女的最佳老師。中國傳統認為，教不嚴，師之惰，養不教，父之過，教養，父母的責任比老師更重大，小孩子，絕大多數都以父母為榜樣，有樣學樣，俗語所講的「三歲定八十」，三歲是以虛齡計，生肖屬雞的小朋友，今年介乎三歲左右，正好流年有文昌星照，家長切勿錯過教養的好機會。讀中學的少年，成績本來已很好，今年百尺竿頭，更進一步；成績表現平平的，可發憤圖強，急起直追。成年人則可根據實際的興趣和需要，業餘進修，為自己增值。



財運方面，白領較藍領稍為容易搵錢，當然，如果藍領人士肯多動腦筋，或者與有學問的人士合作，也有創富機會。情誼運相當好，有結交良師益友的機會，也會遇上志同道合的異性朋友。81年、93年出生的，今年適婚。惟要注意健康運平平，病痛雖然少，但意外受傷的機會，可能比其他生肖的人多，安全第一，切勿掉以輕心。（雞之二）



方向宇