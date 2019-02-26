適當運動才有益　脊醫提醒肌肉平衡的重要

不少人以為有做運動便代表健康，其實要做適當及適量運動才有益身心，以下個案是一位40多歲女士，她經常打高爾夫球，自覺身手靈活關節良好，但在一次拉傷後始明白，健康身體需要講求肌肉平衡。



這位女士的丈夫是脊醫診所的常客，原因是他工作緊張，在投資公司任職高層，長期對電腦之餘，亦久坐不離座位，姿勢不良，引致肌肉不平衡而出現關節功能性問題，不時尋求脊醫治療，近期情況改善也定期到來檢查關節。



農曆假期過後，他致電求助希望安排太太即日就診，指太太腰痛不能郁動。夫婦來到診所，為太太檢查腰背，發現腰的單邊肌肉有嚴重扭傷，盆骨單邊亦有功能性問題，導致附近肌肉腫脹。太太表示很不開心及不甘，不明白自己每星期有做運動，也會如此輕易拉傷。



這對夫婦在內地有自置別墅，每逢周末及長假都回去度假，以及打高爾夫球，農曆新年假期不例外，連續數天打高球。細問之下，原來每次是坐長途車後就立刻打高球，沒有足夠熱身伸展關節及肌肉；而經過多日運動，身體十分疲累，便容易拉傷。高爾夫球是單邊重複郁動的運動，所以熱身是非常重要，這位太太平常是一星期打一次高爾夫球，明顯運動不足，加上運動前後沒有拉筋，肌肉受傷不足為奇。



據聞著名的高球運動員身旁都有一位脊醫，當打比賽時，脊醫會與運動員檢討那個動作做得過分，令單邊郁動太多，賽前賽後會幫助運動員做伸展；不在比賽時，提醒怎樣鍛煉可令左右肌肉達至平衡，並且做增加關節活動能力的治療，背後所需的準備工夫，是大家不為所知。



安排了太太照X光檢查，發現她先天有15度脊椎側彎，脊椎呈S形，一般人不會察覺，對於她本身活動問題不大；不過，就會令左右肌肉輕微不平衡，拉扯力度不一，所以打高球這種單邊重複性運動，比其他人有較高的拉傷風險。太太接受治療後，腰已經能郁動，經此一傷，她明白到運動前後的準備工夫，熱身拉筋不可缺，亦明白定期檢查脊骨的重要。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家