漢堡包咁整先好食
2019年02月26日 15:00
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想製作好味的漢堡包，對麵包、醬料和漢堡扒都有很高要求，大家更可以根據個人口味加減番茄、洋葱、酸瓜與芝士的分量。（盧展程攝）
點解漢堡包店的漢堡各方面都好像優勝過人，例如麵包特別鬆脆、漢堡扒分外Juicy、醬汁也零舍惹味？其實只要懂得一些簡單的小技巧，在家中一樣可以做出高水準漢堡，中環威靈頓街一間漢堡x雞尾酒餐廳就分享了3大秘訣，絕對值得參考。
秘訣1：Juicy漢堡扒
用來做漢堡扒的牛肉要肥瘦適中，比例是73%瘦肉、27%瘦肉，搓肉時不要捏得太實，才能保持肉質鬆化。
秘訣2：超惹味醬汁
番茄與蛋黃醬味道搭配，而漢堡扒與茄汁和芥辣則是最佳拍檔，所以想漢堡包好食一定不少得這3款醬料。
秘訣3：香脆靠牛油
想漢堡包鬆軟得來不失鬆軟，記得要用慢火煎包，煎之前更要搽滿牛油，即時好味百倍。
材料：
漢堡麵包 1個
漢堡扒 1塊
芝士 1片
番茄、酸瓜、紫洋葱 各適量
鹽、胡椒、牛油 各少許
醬汁：
蛋黃醬、酸辣醬 各適量
做法：
1. 先在漢堡包上掃滿牛油，用慢火烘至金黃色。
2. 搽滿用茄汁及芥辣調成的酸辣醬，再鋪上酸瓜。
3. 另一塊漢堡包搽滿蛋黃醬。
4. 以鹽及胡椒為漢堡扒調味，用牛油煎香漢堡扒，搽上蛋黃醬後反轉再煎。
5. 加上芝士煎至半溶，放在漢堡包上，再逐層鋪上番茄和洋葱。