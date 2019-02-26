點解漢堡包店的漢堡各方面都好像優勝過人，例如麵包特別鬆脆、漢堡扒分外Juicy、醬汁也零舍惹味？其實只要懂得一些簡單的小技巧，在家中一樣可以做出高水準漢堡，中環威靈頓街一間漢堡x雞尾酒餐廳就分享了3大秘訣，絕對值得參考。



秘訣1：Juicy漢堡扒

用來做漢堡扒的牛肉要肥瘦適中，比例是73%瘦肉、27%瘦肉，搓肉時不要捏得太實，才能保持肉質鬆化。



秘訣2：超惹味醬汁

番茄與蛋黃醬味道搭配，而漢堡扒與茄汁和芥辣則是最佳拍檔，所以想漢堡包好食一定不少得這3款醬料。



秘訣3：香脆靠牛油

想漢堡包鬆軟得來不失鬆軟，記得要用慢火煎包，煎之前更要搽滿牛油，即時好味百倍。



材料：

漢堡麵包 1個

漢堡扒 1塊

芝士 1片

番茄、酸瓜、紫洋葱 各適量

鹽、胡椒、牛油 各少許



醬汁：

蛋黃醬、酸辣醬 各適量



做法：

1. 先在漢堡包上掃滿牛油，用慢火烘至金黃色。

2. 搽滿用茄汁及芥辣調成的酸辣醬，再鋪上酸瓜。

3. 另一塊漢堡包搽滿蛋黃醬。

4. 以鹽及胡椒為漢堡扒調味，用牛油煎香漢堡扒，搽上蛋黃醬後反轉再煎。

5. 加上芝士煎至半溶，放在漢堡包上，再逐層鋪上番茄和洋葱。