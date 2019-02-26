征選遊：長崎豪斯登堡　無人島打恐龍

睇得「侏羅紀」電影多，是否好想一試開槍打恐龍滋味？在日本長崎的豪斯登堡，在2016年竟買下了一個無人島（原名長島），並把它開發成「荒島打AR恐龍」遊戲場地，去年4月開幕，在日本旋即成為熱話！此遊戲名為「Jurassic Island」(費用：2,100日圓，約HK$149；除遊戲費用外，另須購買7,000日圓，約HK$497的豪斯登堡的1日護照，或購買4,500日圓，約HK$320的散策券，注意散策券將由3月1日起停止出售。)，整個6公里長荒島都是場地，遊戲參加者都得從豪斯登堡登上探險船「滄龍號」出發，經過40分鐘船程方能登島。一身迷彩服的教官們，早在碼頭恭候，在他們帶領下我們走進島中森林，隨即驚見兩頭「長頸龍」正在林中伸頸，牠的皮竟像在呼吸中鼓動，逼真得很。教官亦隨即教大家遊戲玩法，雖全日文，但不難明白，基本上就是靠眼望槍枝上的手機屏幕，搜尋及射擊恐龍，扛勻全島最後得最高分者就是Winner。



想型當然要拿重裝的步槍，怕重的亦可選用輕盈手槍，反正重點不是火力，而是你「辨色」的反應速度，因為你必須槍殺屏幕標靶顯示為「黃色」（或忿怒中「紅色」）的肉食恐龍才能得分，如錯殺標靶顯示為「藍色」的草食恐龍便被扣分，如被恐龍衝前襲擊3次更會即時「陣亡」，罰停10秒後方能再戰。而恐龍雖只是擴張實境（Augmented Reality簡稱AR）影像，但CG恐龍「活現」實景中，加上牠們神出鬼沒，時還空群而出，若不留神，隨時都被全軍覆沒，真會玩到肉緊流大汗！尤其戰至海邊，更突然要「打大佬」暴龍，我們已經完全陷入瘋狂中……接近1小時的戰鬥終於結束，最高分Winner誕生，並可獲頒獎狀，認真威風。



雖然戰事完結，但邀械後教官還是會帶大家環島走一圈，找島上各「實體」恐龍拍照打卡，亦會簡單介紹這些恐龍的特性，包括有兩層樓高會咆哮的暴龍、會拍翅膀的翼龍、貌甚溫馴的三角龍，還有疑似被鐵鏈鎖着的「奸狡王」速龍，牠雙目有神，皮肉甚具彈性，極佩服日本製作道具之認真。島上還設了帳篷休息區，可給你緊張過後坐下望海放鬆，但千萬別睡着，要是錯過回程船，你便要做一夜無人島島主了。



Jurassic Island

地址：長崎縣佐世堡市豪斯登堡町

所須時間：3小時40分（島上停留時間約2小時20分）

網址：http://chinese01.huistenbosch.co.jp/events/?mode=event&Type=1&eventName=180504_jurassic

鳴謝：HK Express