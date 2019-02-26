同時叉三機！　BOOST↑UP無線充電座

自iPhone 8面世以來，Belkin就為iPhone開發無線充電座，去年9月他們發表了全新BOOST↑UP無線充電底座，但當時未正式開售，等了又等，近日行貨終於抵港。



BOOST↑UP無線充電底座可同時為iPhone及Apple Watch充電，而其他裝置如AirPod、iPad及行動充電器可透過附設的USB-A接口充電，合共讓3個設備同時充電。無線充電底座適用於iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR等兼容無線充電的iPhone，以及所有型號的Apple Watch。



充電底座獲Qi認證，可為iPhone提供最高7.5W快速充電，高於一般Qi無線充電器的5W功率，而Apple Watch及USB-A接口則提供最高5W/1A充電。另外，充電底座可隔着最厚3mm的保護膠殼為手機充電，並支援Apple Watch的「夜鐘模式」，在充電期間鬧鐘功能會保持開啟。產品現已開售，並提供最多3年保用。