大健事：醫師教你KO濕重

「點解瞓極都唔夠咁？」、「點解成日『攰奶奶』、冇乜精神？」如果經常出現上述現象，有可能是濕重所致。除了回南天時外，平時身體亦因某些原因，而產生濕氣重現象，今次請來註冊中醫師徐澤昌教大家如何改善濕重問題。



【濕重有何表現？】

徐醫師表示，濕氣重的表現很多時會反映在人的感覺方面，如感覺比較重贅、神疲乏力，再加上可能胃口欠佳、胃脹、肚脹等。另外有些女士可能白帶分泌量較多。



【濕重是怎樣形成？】

除外界環境外，人體臟腑功能的下降，亦有可能令體內增加濕氣。怎樣改善濕重問題？由於我們不可改變大自然的規律，所以無法改變外界環境這因素。但人體內的臟腑功能則可以改善，主要關乎脾胃功能。因為中醫認為脾主運化水濕，脾胃具有令身體水液代謝維持在正常功能的作用，但當脾胃功能下降，身體的水分無法正常代謝，水濕停滯，便產生濕氣。



【哪類食物你要戒？】

如果大家想減少濕氣的出現，首先要顧護脾胃的健康，包括戒喝凍飲。因為凍飲損傷脾胃功能，亦會削弱脾胃的陽氣。而脾胃的陽氣，可幫助運化水濕的作用。經常不吃早餐、過於肚餓，脾胃功能亦會下降。就算餐餐都吃得太飽，脾胃功能亦會被削弱。另外飲食方面，如果經常吃難以消化、油膩食物、大量肉類等，令脾胃消化力下降，亦會增加體內的濕氣。



【哪類食物你要多吃？】

平時應多吃米飯、山藥、薏苡仁等，亦有健脾益氣的作用。徐醫師指出，不少人怕肥進食很少米飯或主食，可會容易導致脾胃功能的下降，亦容易導致積濕的情況出現，所以建議大家怕肥的話，亦可適量進食米飯，或者馬鈴薯、番薯等，因為這些食物在中醫角度，具有健脾益氣的作用，幫助脾胃功能運作正常。此外，亦可透過運動，幫助身體產生陽氣，陽氣有助運化水濕。同時透過出汗，亦可產生驅濕的作用。



小題：袪濕湯水介紹

山藥薏苡仁湯（3至4人份量）

材料：山藥1両，薏苡仁1両，瘦肉1斤

制法：以上藥材洗淨，瘦肉切塊汆水備用，加入適量水先大火煮滾後轉細火煲2小時，即可飲用。

功效：健脾利濕



玉米鬚白朮瘦肉湯（3至4人份量）

材料：豬肉1斤，玉米鬚2両，白朮1両

制法：瘦肉去除肥膏，氽水備用。玉米鬚洗淨，紮好備用。加入適量水，先大火煮滾後轉細火煲1小時，即成。

功效：健脾益氣，利尿消腫



黨參赤小豆煲排骨（3至4人份量）

材料：黨參1両、赤小豆1兩、陳皮2塊，排骨一斤，蜜棗3枚

制法：排骨切件汆水備用，粉葛去皮切件，赤小豆、陳皮、蜜棗沖水洗淨。加入適量水，先大火煲滾後轉細火煲兩小時，即可。

功效：補氣袪濕