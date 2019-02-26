本日日本：壽司店出漢堡包！Wasabi酸薑加料？

食漢堡包去快餐店係常識，但日本人就係鍾意顛覆大家的固有諗法，擁有超過400間分店的壽司連鎖品牌無添Kura壽司，啱啱宣布會於3月1日起，在全國分店推出KURA BURGER Fish及KURA BURGER Meat兩款漢堡，如此踩過界的出品，當堂令不少食客嚇一跳！



你可能會問，因乜解究壽司店好哋哋會有出漢堡嘅諗法呢？話說Kura壽司於2014年9月起，開展積極提供產地直送國產天然魚來製作壽司的「天然魚Project」，雖然從漁港獲得的貨色相當高質，卻要一整船的漁獲全部買下，你知一條魚可用作刺身及壽司的部分其實不多，為了將剩下的魚肉用盡，上年5月該品牌發動了「魚100% Project」，既將魚頭位置的魚肉及骨製成魚粉作為餵魚飼料，與此同時亦將魚骨上的魚肉用來炮製魚糕及可樂餅。而新出品KURA BURGER Fish，便正正係將製作魚糕及可樂餅的技術進一步利用的成果，據講由構思到正式推出市面，前後花了5年時間！



講咗咁耐，漢堡本身有乜特別賣點呢？KURA BURGER Fish便打正旗號用100%國產天然魚製作魚塊，畢竟材料係壽司用魚，味道當然冇得輸，並以特調的香料及醬汁來突出魚肉鮮味。而KURA BURGER Meat則有多種不同絞肉製成了入口鬆軟多汁的漢堡，並簡簡單單以茄汁來襯托。其他配搭方面也好講究，夾住材料的麵包Shari Buns，特別混入了米粉及黑醋，前者令包包咬落帶有嚼勁，後者則令麵包顯得更豐滿及帶甜味。而包內的配菜則採用洋葱天婦羅，跟一般快餐店的烤洋葱不同，入口外脆內Juicy，實行將和食的烹調技術引入漢堡包內。更搞鬼的是，大家更可大玩辣辣漢堡邊個食，事關舖頭建議可將Wasabi及酸薑加入包內同食，帶來了刺激感十足的新口味，真係味道及諗法都夠晒破格！



等唔切想試味的話，該品牌即日起至3月3日更於涉谷開設了期間限定的漢堡專門店KURA BURGER，如此大張旗鼓，去開日本要捧場喇！



KURA BURGER

地址：涉谷區宇田川町13-9 KN涉谷2大樓

時間：即日至3月3日11:00am~8:00pm

網址：http://www.kura-corpo.co.jp/fair/kura_burger.html