順風快遞：向海島出發　HK$0起跳

最近天氣濕濕凍凍，係咪好想立即去陽光與海灘呢？機會嚟啦，飛雲！咁啱最近有三條航線都與海島有關，睇吓邊個適合你啦！



1.日本宮古島

HK Express香港快運的日本航點多，今年7月19日將會開通第12個日本航點～沖繩宮古島，每達星期二、五、日由香港直航來回宮古島。那裏位於宮古群島嘅下地島遠離煩囂，沿岸海洋生物和珊瑚多達170種，加上是洞穴潛水聖地，潛水友準備好未？

https://www.hkexpress.com/zh-hk?gclid=EAIaIQobChMIl9HFsKPZ4AIVBKyWCh3RiwMyEAAYASAAEgLhA_D_BwE



2.越南富國島

自越南開放了網上簽證，相信是未來港人旅遊熱點。VietJet越捷航空將於4月19日開通香港來往富國島航線，並逢星期一三五日出發。富國島被稱為「珍珠島」，是越南最大的島嶼，也是越南著名的度假勝地。由即日至2月28日，更會推出1萬張HK$0單程機票（不連稅及附加費），最適合搶新鮮的朋友。

https://www.vietjetair.com/Sites/Web/zh-TW/Home



3.帛琉科羅

愛遊島國，擁有340個島嶼的帛琉是會否在大家的旅遊清單內呢？剛過去的2月18日起，中華航空加開了星期一航班，連同之前的星期三及六，即共有3班直航來回台北至帛琉。無論是愛潛水、看北島熱帶瀑布、海豚和軟硬珊瑚的朋友也十分適合呢！

https://www.china-airlines.com/sea/zh