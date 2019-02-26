Alexander Wang　街頭運動風

要說近年大熱的街頭風同運動風設計，當數美國品牌。這兩大元素可以說是美國時裝不可少的設計之一，而乘着近年的80、90年代懷舊熱潮下，不少品牌都將當年大熱的街頭運動風格設計重現眼前，就連扎根美國的Alexander Wang，亦以這類設計作為品牌重整風格的頭炮之作。



春夏系列Alexander Wang以其美籍華裔的成長背景為設計靈感，服裝大玩80、90年代的誇張路線運動風格，包括Oversize大肩膊運動外套、皮褸、綑邊運動褲、球衣還有近幾季大熱的單車褲等，加上大大個品牌Logo或Monogram圖案，令服裝更見搶眼。設計師以不同服裝細節講述美國的多樣性。如Rock n' Roll風格的美國國旗頭巾、西部牛仔風民族圖案、金屬窩釘，甚至是將美國國旗圖案印於衫上，凸顯美國精神。即使是性感優雅的See Through短裙，袖口位亦綴以間條圖案，以添上運動色彩。運動風伸延至鞋款，混合短靴及高筒波鞋的鞋款，設計甚有經典波鞋如Jordan XI的影子，襯以及膝長襪，散發型格魅力。