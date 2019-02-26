巨龍合金現身　究極合體最後一機

如你是特攝經典《恐龍戰隊ZYURANGER》的粉絲，Bandai之前推出的超合金魂「大獸神」以及「皇龍凱薩」(Dragonzord)，都應該已經收藏在家中玩具櫃了，而同系列最新的超合金魂「獸騎神帝王腕龍」(King Brachion)亦剛剛面世，當然不能錯過，帝王腕龍體積比一般超合金巨大得多，全長約410mm，全高更有約290mm，玩具櫃稍窄都放不下。



「獸騎神帝王腕龍」是劇中後期才出現的機體，劇中設定長116米，高62米，重量達510噸的巨獸。而今次超合金魂版亦將這份巨大感表現出來，雖然驟眼睇膠感好像偏重，但其實內部採用了大量金屬，拿上手時極具重量感。帝王腕龍的嘴部可以打開，眼睛用了紅色金屬色塗裝，令整體更富金屬感，頸部設有多組大幅度可動的關節，能靈活擺動。此外，帝王腕龍底部設有車輪，推動前進時會帶動前腕上下移動，雖然可動關節不算多，但只需打開背部裝甲，將尾巴拆出變成雙炮裝在左右肩、卸下胸甲再將胸部車輛扭向下，就能變成「超獸戰車帝王坦克」，然後將另外發售的「大獸神」與「皇龍凱薩」合體成的「獸帝大獸神」再裝上去，就能合體成最強的「究極大獸神」，粉絲們，你準備好3機合體未呀!