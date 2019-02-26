香蕉朱古力粒鬆餅　奶同麩質敏感都食得

麵包、鬆餅、班戟和蛋糕等各款常見糕點，都用上麵粉製作，對麩質敏感的人而言，便是絕緣美食，幸好坊間近年多了很多無麩質食譜，讓奶同麩質敏感人都可以繼續大飽口腹。IG@ambitiouskitchen就教大家製作無奶無麩質的香蕉朱古力粒鬆餅，利用杏仁粉、無麩燕麥粉來代替麵粉。



餡料要選熟透的香蕉，加蛋和楓糖漿等拌勻，再攪成鬆餅漿。至於朱古力粒，都首選Dairy Free的成品，出爐後便聞到陣陣蕉香，一咬落下去，質感鬆軟，再加上大量的朱古力粒，相當有口感，而且任何人都可享用，分外健康。

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材料：

熟香蕉 3隻

蛋 2隻

楓糖漿 1/4杯

雲呢拿油 2茶匙

杏仁粉 1杯

無麩質燕麥粉 1杯

泡打粉 1茶匙

肉桂粉 1/2茶匙

鹽 1/4茶匙

無乳朱古力粒 適量



做法：

1.香蕉蓉、蛋、楓糖漿、雲呢拿油拌勻備用。

2.杏仁粉、無麩質燕麥粉、泡打粉、肉桂粉、鹽拌勻。

3.將蕉蓉和粉混合，加入1/3杯朱古力粒拌勻。

4.混拿物倒入模具內，表面灑朱古力粒，烤焗20分鐘便成。