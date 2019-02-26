點解名作家批評日本是「三無社會」 ？

日本是香港人最愛去旅遊的熱點，不少人都覺得日本創意無限朝氣勃勃，但名作家堺屋太一就曾批評日本是《三無社會》即是國民都無慾望、無夢想、無幹勁的「三無社會」。堺屋太一在早前不幸離世，不少電視台都相繼製作特別節目悼念，而他講過關於《三無社會》的言論亦再次被關注，特別是一眾年輕網友都覺得超有共嗚。



堺屋太一在書中表示，這個世代的日本年輕人，陷入「三無」，令日本社會愈來愈無聊。年輕網友聽到這種評論都覺得超有共嗚，有人表示因為薪水太低而沒有購物欲，有人則留言說自己有點厭世，而不想買東西，更有人表示現代人只懂玩手機，確實很無聊呀。



如你有留意日本政界及文化界的話，對堺屋太一應該不會陌生，他是日本知名前政府官員兼作家、評論家、政治家及內閣特別顧問，曾撰寫小說《創造世界的男子：成吉思汗》，而在1996年播放的大河劇《秀吉》，更是根據堺屋太一的三部小說《秀吉》、《豐臣秀長》及《人與鬼 信長與光秀》為藍本而改編成的，他更曾任早稻田大學教授並經常上電視評論時事。