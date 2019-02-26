Bonjour sacai快閃店開催　搶fragment design聯名系列

由阿部千登勢（Chitose Abe）主理的日本時裝品牌sacai，除了擅長設計出剪裁及細節拿捏恰到好處的女裝及男裝服飾之外，不時與潮流單位攜手打造聯名單品亦是sacai能夠長期於時裝界保持極高人氣的良方妙藥。近日，品牌繼2017年於colette（現已結業）開設Jardin sacai期間限定店後，再次於法國巴黎展開Bonjour sacai期間限定店，並以實體店及網店形式同步登場。



當中除了推出與A.P.C. 及Nike等等品牌聯名單品之外，sacai亦再度與藤原浩（Hiroshi Fujiwara）主理的fragment design攜手合作，以“Do Nothing but sacai”字句打造出多款Tee及Hoodie聯名服飾，同時系列更有Stickers、Packing Tap、Teddy Bear、retaW Candle及retaW Fragrance Car Tag多款別緻精品推出，全方位照顧sacai Fans日常生活品味需要。