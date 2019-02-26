【決性11點】毛髮亂染色　慎防變瘌痢

Q：我21歲，男，不慎成為女朋友貪得意的犧牲品，她在農曆新年前染髮，將用剩的染髮劑夾硬塗在我腋下和陰部，結果敷了超過半小時，皮膚出現紅腫和痕癢，連陰莖根部都腫了。我沒去看醫生，自行塗消炎藥膏，幾天後開始消腫和不刺痛。怎料卻掉了一半毛髮，朝早起來脫落的毛髮滿布內褲，有一處更禿出約一毫子大小的範圍，難看得似「鬼剃頭」，餘下的毛髮染成啡紅色被我剃掉了。我狠狠地罵了女朋友一頓，好怕變瘌痢，點算好？



犧牲品



A：毛髮染色是不能隨便使用一般染髮劑的，而是要使用專門的毛髮染色劑。由於毛髮染色在華人社會不盛行，這類陰毛染色劑需要從海外網站訂購或從性商戶購買的。

染髮劑配方是為頭部皮膚而設，頭皮就算可承受化學品刺激，說明書仍會建議使用者先給自己進行敏感測試。更何況陰部皮膚始終較幼嫩，根本不適合接觸染髮劑。不慎使用而導致皮膚敏感，即有機會弄得私處體無完膚，灼傷毛囊細孔，留下疤痕，私處三角地帶「春風吹難生」，折騰之餘更會打擊了性自信心。女朋友此舉非常魯莽，而閣下也似乎過分順從了。必須留意，當某些性情趣將會招致樂極生悲的後果，例如身體傷害、心理陰影等等，都應當下立即拒絕。

陰部皮膚敏感縱已開始消腫，仍有持續患上皮膚炎症之可能，例如含膿出水、脫皮脫毛、濕疹症狀等。閣下暫時發現有脫毛問題，輕則是因為染髮劑產生如同脫毛膏的效用，陰毛大量折斷了，不過陰毛仍可隨新陳代謝於不久之後重新長出來；但重則卻是毛囊細孔壞死，長遠破壞生長機制，亦即是閣下所擔心的「瘌痢」後遺症了。現事隔已有兩周，閣下應從速向皮膚科醫生求診，在私處塗抹適合的處方藥膏，密切留意毛髮生長情況，如發現遲遲不長，便要及早再度求醫了。



李偉儀