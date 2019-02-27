三界五行：【狗】保持樂觀　應對逆境

生肖屬狗的人，流年命盤的星象有強烈啟示，必須保持樂觀，勇敢面對一切挑戰，無論結果是甘是苦，都坦然接受。於流年命盤中，有一顆吉星「天喜」；四顆凶星則是「病符」、「寡宿」、「陌越」、「黃幡」。



天喜是歡樂之星，帶來喜樂、喜悅、喜慶，個人愈樂觀開朗，就愈容易產生吉利祥和的效應。相由心生，運也由心生。雖然樂觀或悲觀都不能夠改變客觀的環境，例如天氣炎熱，心情好壞，氣溫都是一樣的熱，但是樂觀的人，順其自然，氣定神閒，就會產生「心靜自然涼」的效果；相反，不停抱怨，甚至狂呼「好熱」、「熱死人」，人變得狂躁煩悶，全身發熱冒汗，感覺更加悶熱。流年屬狗的人如果不樂觀，形勢就更不容樂觀。



須知道，四顆凶星虎視眈眈，伺機發難。尤其是病符，即使未必有「趁病攞命」這樣厲害，但是中醫認為「憂能傷人」，林黛玉就是一個好例子。在現實生活中，兩個病情大致相同的患者，一個樂觀面對，積極配合各種治療，努力改善胃口和睡眠質素，日子易過，療效肯定比悲觀、消極以致寢食不安，惶惶然不可終日的患者好得多。所以必須用喜樂的心過日子，流年逢病符星的人更應如此。



寡宿提示，必須合群，多與樂觀、正能量十足的人相處。陌越是流年謀事較多阻滯，要勇於面對，樂觀接受新環境、新難題的挑戰。黃幡加大了困難的風險，如何對付，明續。（狗之一）



方向宇