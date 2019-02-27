東馬Sub3跑手專用　Zoom Vaporfly Elite Flyprint

兩年前初次現身的Nike Zoom Vaporfly Elite，設計擺脫長跑鞋都係偏向薄底的舊有概念，其前掌厚度達21mm的鞋底暗藏極輕盈並擁有極高回饋的ZoomX中底，是Nike為Breaking2計劃而特別打造，只供世界級長跑手Eliud Kipchoge作為戰鞋，用來挑戰2小時完成馬拉松世界紀錄之用，雖然最終未能創下Sub2紀錄，但2小時25秒呢個成績足以為呢對跑鞋於長跑好手心中留下一個神話。過往Zoom Vaporfly Elite一直無公開發售，只曾經試過通過特別渠道（於Nike Run Club應用程式完成一定距離就擁有抽籤資格）作極限量發售，講嘅人多，見嘅人少，着上腳就更加少之又少，所以令此鞋如同傳說般流傳。



去年尾，Nike就發布全新概念跑鞋Zoom Vaporfly Elite Flyprint，與前作最大分別是鞋身運用全新Nike Flyprint技術打造，透過3D立體打印織物科技製成的鞋身比起Zoom Vaporfly Elite更為輕盈，貼合雙腳同時有更高透氣性，鞋底亦同樣配備ZoomX中底。是次Nike更即將於日本東京原宿店發售此鞋，但買家必須於3月3日舉行的東京馬拉松賽事以3小時（女性跑手為3小時30分）完成先有機會獲得購買資格，如果你今年有份跑「東馬」仲有信心Sub3完成的話，不妨3月4日上午7時30分至8時30分親身去Nike Harajuku了解點樣可以擁有呢對神鞋。