我係「敢」煮：新手媽媽上奶必飲

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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咁啱得咁橋，表妹、堂妹和契哥最近都先後榮升父母，阿姨係新潮人，順從表妹自己在家坐月，堂妹就有嬸嬸照料，不用大家擔心。問題係契哥，佢自己陪太太坐月，但佢兩位嘅家人都不在香港，於是乎日日打電話來問東問西，搞到小妹要搵姨媽姑姐或相熟師傅過幾招，亦因為咁，引發小妹介紹牛鰍魚。



牛鰍，又稱印度鯒，學名為印度牛尾魚，屬牛尾魚科，由於長得頭扁嘴尖長相古怪，故英文稱之為Flathead。而牛尾魚科品種非常多，有60多個，而香港常見嘅就有沙底魚種，一般艇釣或投釣都能釣獲。香港以外，印度洋至西太洋均見其蹤，如東非、以色列、埃及、印尼、菲律賓、日本、韓國及南中國海等。



由於牛鰍低脂又蘊含豐富蛋白質，能增加乳水，特別適合女士產後坐月或餵哺母乳時飲用，故唔少坐月女士家人都會選購來與木瓜煲湯，有助新手媽媽上奶，亦即所謂嘅上奶湯。



游水生猛嘅牛鰍魚唔易買到（唔代表買唔到），因為屬深水魚嘅佢一上水就會氣絕，所以在街市見到嘅多是冰鮮或急凍款式，選購時，要揀魚肥大、鰓呈紅色，兼且魚鱗要夠完整及不脫落者為佳。木瓜方面，建議用未熟透嘅木瓜或青木瓜，因為含較豐富嘅維他命A及礦物質，而且煲起來唔會喺短時間內令湯水變厚，火候足嘅話，湯水亦特別鮮甜。



點煮？都唔算太複雜，大家可以叫魚販幫忙將魚劏好兼去魚鱗，回家清洗乾淨之後瀝乾水，放薑煎至兩面金黃色後撞入清水煮滾，如果怕成品有骨，大可以將魚放入魚袋、薑片留鑊內，再撞入清水煲滾，轉慢火，放入去皮去子切粒嘅木瓜，煲個零鐘左右，下鹽及胡椒粉調味即成。如果想個湯水更老少咸宜，可以用淮山茨實或節瓜等來代替木瓜即可。

