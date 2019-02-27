本日日本：大阪新食街　必食星級炸串

要數大阪的後生仔蒲區，梅田茶屋町區肯定係唔少人心水，有大量娛樂、雜貨及時裝店舖外，更搵到好多著名食肆！3月尾或打後會到此一遊的朋友要留意了，事關大阪梅田站高架下方，於3月28日會開設全新的美食街茶屋町Arco，內裏會有7間食肆，種類覆蓋了Cafe、炸串、意大利菜、燒烤、西班牙菜、日本酒Bar及中華料理，而且幾乎都有注目的背景！



其中的串揚げKitchen Dan，本身係連續8年獲得《米芝蓮指南》1星的高級炸串店北新地 串かつ凡的系列店，除了使用新鮮當造的食材外，亦有運用鵝肝醬等高級用料帶來創新的炸串口味！另外有獲得《米》必比登推介的兩間「物超所值」餐廳Etxola及Gastroteka Bimendi帶來的新店舖Maspi，找來巴塞隆拿大廚炮製地道的加泰羅尼亞料理。



若果對酒類情有獨鍾的話，則有日本酒酒吧茶屋町Marry，你可以飲到無濾過生原酒~火入．濃醇~淡麗等選擇外，還提供將玉川（京都．久美濱）的日本酒化為軟雪糕等新嘗試，新鮮感滿瀉。其他店舖還有來自紐約的著名咖啡店THE CITY BAKERY、正宗意大利料理店TORERO TAKEUCHI、主打肉類鐵板燒及酒類的CarneSio west，及獲得飲食指南《首都圈版拉麵ぴあ》新店部門第1位的SHIBIRE NOODLES蠟燭屋分店，無論你有幾挑食，都應該會搵到心水店舖開餐！



茶屋町Arco

開幕日期：3月28日

地址：大阪市北區芝田1-6-2

網址：https://arco.hankyu.co.jp/