史上最貴：半百萬身價18K黃金G-SHOCK

相信一般人對CASIO G-SHOCK系列手錶印像都離不開襟跌襟撞唔易爛，而且大多款式售價都算親民，幾百蚊都可以買到好多唔同型號，絕對係「大件夾抵食」之選，但與此同時G-SHOCK其實亦一直有推出Frogman及MR-G等等售價較高的高級系列，以百貨應百客姿態滿足不同手錶迷需要。去年CASIO就推出了G-SHOCK首款採用全金屬打造的Full Metal 5000系列，將誕生自1983年的經典型號DW-5000C以精鋼及鍍金呈現，分別推出精鋼普通版GMW-B5000D-1及鍍金特別版GMW-B5000TFG-9，售價分別為US$500及US$600。



今年，品牌更決定推出全球限量35枚的終極版G-D5000-9JR，整枚手錶外殼均以18K黃金打造，而且售價亦達至史上最高的JPY$7,700,000（約HK$545,000），5月15日於指定專門店接受訂購。以半百萬價錢去買一枚高級手錶，好多負擔得起嘅人士都會捨得，但用相同價錢去買一枚G-Shock就絕對係品牌忠誠度大挑戰，不過如果你睇完品牌撞擊測試（https://youtu.be/yFtP2cPpd4o ），可能你又會等唔切飛去日本落訂！