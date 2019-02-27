財政預算案：將設城市林務發展基金　樹藝園藝課程推介

今日剛公布的財政預算案建議，將投放2億港元設立城市林務發展基金，推出多項新措施，包括鼓勵學生修讀樹藝課程、推展樹藝及園藝業學徒計劃等，以及提升從業員的專業水平，看來這個行業將有不錯的發展潛力。機會是留給有準備的人，其實坊間現時亦有不少樹藝及園藝方面的課程，為有意入行的年輕人提供實習培訓機會。



【課程精選】

課程名稱：保育及樹木管理高級文憑

舉辦機構：IVE（沙田）

內容簡介：課程為學生提供有關樹藝、樹木管理及自然保育的專業訓練及實踐，內容涵蓋生態學、園藝及土壤科學、樹木生物學及生理學、樹藝工作安全健康、樹木評估及風險管理、自然保育管理等知識。



課程名稱：園藝及園境管理（榮譽）文學士

舉辦機構：香港高等教育科技學院（THEi）

內容簡介：課程涵蓋植物科學、草坪管理、城市樹木風險管理、園境建造、景觀設計、樹藝學、自然保育學、可持續園境管理等相關學科範疇，學生亦需修讀為工作綜合學習而設的職場實習單元。



課程名稱：專業樹藝師證書課程

舉辦機構：香港青年協會生活學院

內容簡介：課程依據中國成人教育協會企業教育專業委員會之「樹藝師」教材而編制，教授樹藝之知識及相關管理技巧，如樹林日常護理、樹木修剪技巧、病蟲害護理、樹木評估技術等，亦設有實習課，為有意從事樹藝管理之學員提供培訓機會。