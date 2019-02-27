【咁用都得？】　冰格整甜品快夾靚

識煮兩味中菜，唔代表識整甜品糕餅，想學整西式小點餅原來可以靠一些小法寶，冰格就係其中一個，識得運用，猶如曉小魔法般，簡單容易便能炮製出迷你朱古力撻及酥餅，不妨學兩招旁身。



【一口朱古力撻】



材料：

冰格 1個

即棄木筷 適量

朱古力漿 適量

蛋糕、雪糕、果仁、士多啤梨片、棉花糖 各適量



做法：

1. 冰格注入食用水後，放入一開二的木筷雪成冰。

2. 將冰塊放入朱古力漿內，取出放到碟上，拿掉冰塊即成朱古力撻皮。

3. 放入朱古力蛋糕、雪糕、堅果碎，或隨喜好放入棉花糖、水果等餡料即成。



【一口車厘子酥餅】



材料：

冰格 1個

車厘子 適量

糖 適量

酥皮 兩塊

蛋汁 少許



做法：

1. 利用汽水樽及筷子去掉果核，果肉混合糖，拌勻。

2. 用一塊酥皮覆蓋冰格，在凹陷的地方放入車厘子肉。

3. 四周掃上蛋汁，放上另一塊酥皮，按壓邊位。

4. 翻轉離模，切開成小粒，放在墊了焗爐紙的焗盆上，每個掃上牛油熔液，灑上糖粒。

5. 放入焗爐以攝氏190度焗10至15分鐘即成。