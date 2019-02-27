【咁用都得？】 冰格整甜品快夾靚
2019年02月27日 19:30
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用上冰格便能輕易炮製出多款口味嘅一口朱古力撻或酥餅。（互聯網）
識煮兩味中菜，唔代表識整甜品糕餅，想學整西式小點餅原來可以靠一些小法寶，冰格就係其中一個，識得運用，猶如曉小魔法般，簡單容易便能炮製出迷你朱古力撻及酥餅，不妨學兩招旁身。
【一口朱古力撻】
材料：
冰格 1個
即棄木筷 適量
朱古力漿 適量
蛋糕、雪糕、果仁、士多啤梨片、棉花糖 各適量
做法：
1. 冰格注入食用水後，放入一開二的木筷雪成冰。
2. 將冰塊放入朱古力漿內，取出放到碟上，拿掉冰塊即成朱古力撻皮。
3. 放入朱古力蛋糕、雪糕、堅果碎，或隨喜好放入棉花糖、水果等餡料即成。
【一口車厘子酥餅】
材料：
冰格 1個
車厘子 適量
糖 適量
酥皮 兩塊
蛋汁 少許
做法：
1. 利用汽水樽及筷子去掉果核，果肉混合糖，拌勻。
2. 用一塊酥皮覆蓋冰格，在凹陷的地方放入車厘子肉。
3. 四周掃上蛋汁，放上另一塊酥皮，按壓邊位。
4. 翻轉離模，切開成小粒，放在墊了焗爐紙的焗盆上，每個掃上牛油熔液，灑上糖粒。
5. 放入焗爐以攝氏190度焗10至15分鐘即成。