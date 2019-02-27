ROG Strix SCAR II電競筆電　窄框零殘影

玩得電競遊戲，除了追求流暢度，其實畫質效果先係最重要，尤其是玩射擊遊戲時要經常轉視點，屏幕更新率可說是重點，全新ASUS ROG Strix SCAR II（GL704GW/GL704GV）電競筆電，採用17.3吋144Hz、3ms高配置屏幕，Headshot爆頭冇難度。



ROG Strix SCAR II唔係以超輕超薄為賣點，其2.9kg重量，以高階電競筆電來說算是頗輕，皆因筆電用上17.3吋（1,920×1,080解像度）IPS-level大屏幕，100% sRGB超廣闊色域，配合超窄邊框設計，打機時貼邊又震撼，配合霧面設計，大大減少反光問題。加上屏幕支援144Hz超高更新率、3ms反應時間，從而針對3A遊戲，就算不停轉視點都唔會有殘影，長時間打機可以更專注，兼且雙眼冇咁易累。



畢竟ROG Strix SCAR II作為電競筆電，機身設計亦走向型格路線，用上拉絲機面，再配以LED招牌眼仔標誌，並會自動變色，打開電腦更會見到Keyboard面板印有迷彩花紋，極具軍事風格。為了針對射擊戲，ROG Strix SCAR II的鍵盤配備背光處理，當中WASD亦用上半透設計，就算四周環境熄晒燈都唔會按錯。縱然打機好少會用上TouchPad，不過都要一讚筆電的TouchPad用上實體左右鍵，平時唔打機，用作娛樂或處理文書工作一樣方便。



ROG Strix SCAR II的規格效能相當強大，最高配置為Intel Core i7-8750H處理器、NVIDIA GeForce RTX 2070獨立顯卡、16GB DDR4記憶體，還有256GB SSD及1TB SSHD。要極速運行遊戲，機身難免會發熱，而ROG Strix SCAR II搭載了HyperCool Pro散熱技術，擴大散熱板面積，更採用12V加壓雙風扇設計，並可透過Fan Overboost程式選擇靜音、平衡、Turbo不同轉速模式，會感覺得到熱氣從多個排氣孔抽走，惟使用Turbo時風扇聲噪較大。



ASUS ROG Strix SCAR II規格表

處理器：Intel Core i7-8750H

記憶體：16GB

硬碟：256GB SSD+1TB SSHD

屏幕：17.3吋（1,920×1,080解像度）

作業系統：Windows 10

體積：399×273×24.9~26.4mm

重量：2.9kg

