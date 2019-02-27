極品二次蒸餾威士忌　獨特泥煤風味

蘇格蘭之所以成為世界著名單一麥芽威士忌的原產地，除當地獨特的水源及富有風味的麥芽外，還有土壤中無可代替的泥媒煙熏香氣，造就出不少威士忌酒藏家趨之若鶩的極品佳釀。提起富有獨特泥煤風味的威士忌，相信每一個懂得欣賞或追捧蘇格蘭威士忌的人，都一定會推介歷史悠久的Longrow。這個酒廠以釀製入口複雜而擁有豐富多變泥煤層次的威士忌聞名天下，其釀酒技術獨特，除了採用二次蒸餾、重度泥煤烘烤以釀製出豐郁、複雜的酒質外，還令到每滴酒液帶有濃厚強勁的泥煤風味。



這種獨一無二的泥煤氣息，經過長時間陳存歷練，令年份愈久的酒質變化愈多，成為極為稀罕的珍品。像是現已價值逾3萬港元的Longrow 1974 18 Year Old Cadenhead's，經過至少18年存放在木桶中才入瓶，令酒色富有迷人的金黃色，並散發陣陣濃郁的泥煤煙熏氣味及濃烈的香料味，是世上極為珍稀的二次蒸餾極品威士忌。