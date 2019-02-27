男士之夜：綠置居無我份　睇熱話過吓癮

【一文睇晒！S10/S10+/S10e/Fold懶人包】

Samsung剛剛於三藩市舉行了年度Unpacked發布會，一如以往歷時約1.5小時，當中S10系列是今次發布會主角，而同場仲有多件新產品面世，詳情如下。

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【Toyota RAV4 Luxury 率先抵港】

豐田（Toyota）全新第五代RAV4，最快要等到4月才在日本本土市場推出，而香港市場今次卻快人一步，最開心的莫過於香港車迷吧！

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【Gyakusou版4% 2月28日開賣】

跑界神鞋Nike Vaporfly 4%雖然先後到了幾次貨及推出不同色調，不過對跑友來講4%真的不嫌多，更會儲色同買多幾對看門口。

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【Bentley Bentayga Speed 品牌史上最快SUV】

Bentley發表0-100km/h只需3.9秒的Bentayga Speed，成為品牌史上最豪、最快SUV，預計最快今年年底推出市場。

詳細睇：https://bit.ly/2BTc8fX



【BMW雙辣出擊】

BMW推出X3 M同X4 M高性能版本，而且更提供Competition版本，應用在2款新車的引擎為3公升直6渦輪增壓引擎，可輸出480hp馬力……

詳細睇：https://bit.ly/2U8g43L



【EOps NOISEZERO WV+ 8小時長氣播歌】

真無線耳機外形的骰輕巧，帶出街聽歌超方便，但受體積所限，不能裝置高容量電池，續航力一向麻麻，通常只可播歌3、4個小時，不想這樣，不如考慮EOps新推出的NOISEZERO WV+，引進超小巧的75mAh容量電池，能連續播歌8小時……

詳細睇：https://bit.ly/2U1gBUW



【開箱男：Armor 6 全能戶外機】

主打耐用的三防手機買少見少，近年最活躍的三防手機品牌就要數到Cat以及Ulefone，而後者出新機頻率仲相當高添！最近旗下系列Armor再有新作Armor 6，事不疑遲，即刻開箱！

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【第4代Suzuki Jimny 潮爆越野】

全新第4代鈴木(Suzuki) Jimny自發表至今便掀起全球訂車熱潮，香港市場也不例外，其受歡迎程可想而知。訂單之多，消化需時。香港車迷經過多月的耐心等候，現在終於等到喇，據悉首批新車最快4月抵港。

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