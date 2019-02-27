荷里活 x 港產警匪　電影節必睇新片

電影迷召集！一年一度的香港國際電影節又來了，今年更選映了來自63個國家和地區，超過230部電影，當中開幕電影將會是張家輝和任賢齊主演，荷里活導演雷尼哈林執導的《沉默的證人》，電影將重現前作《虎膽龍威2》式困獸鬥的縝密鋪排及精準節奏，配合港產警匪片的靈活和動作設計，營造一場鬥智鬥力的激戰。



閉幕電影方面，則是法國名導法蘭索瓦奧桑（François Ozon）獲得柏林影展評審團大獎的《以恩寵之名》，電影以克制手法，多角度呈現轟動法國的神父性侵案，細膩刻畫了受害者的心理轉變。另外，關錦鵬的《八個女人一台戲》、剛獲柏林影展最佳電影金熊獎，以色列導演拿達夫拉比特的《字旅巴黎》，以及彼得積遜以3D數碼技術重現一戰歷史的《不老的戰跡》等多部電影亦會在電影節首映，香港影迷可以先睹為快。



除此之外，今年亦會有3位電影大師親臨香港舉行大師班，當中兩奪奧斯卡最佳外語片的伊朗導演阿斯加法哈迪更將帶同康城影展開幕作品《人盡皆知》出席；南韓名導李滄東則有修復版的《薄荷糖》和得獎新作《燒失樂園》訪港，而姜文則於《邪不壓正》放映後，分享他對電影的獨到見解。值得一提的是，電影節設有「韓國電影一百年」專輯，精選出《殺人回憶》等10部經典及全新影片，影迷可以重溫南韓電影從黃金時代到當代的成就。