Dahood 15周年 x 龍家昇打造特別版DaZimomo

2004年創立的潮流名所Dahood，多年來一直引入來自世界各地的限定波鞋及潮流服飾，致力將本地波鞋文化推向更高層次。今年Dahood為慶祝品牌成立15周年，就特別與世界知名插畫師及玩具設計師龍家昇（Kasing Lung）攜手合作，將其所創作的The Monsters家族中，人氣最高角色Zimomo進化成特別版DaZimomo。顏色的設計靈感來自Dahood標誌及店舖中常見的湖水綠色，並特別配襯上白色漸變效果，眼睛及尾鰭細節則以藍色呈現，令整體顏色組合更為和諧。此外，今回Dahood x Kasing Lung DaZimomo包裝亦有別於過往Zimomo產品，首次用上布滿龍家昇原畫的禮盒包裝，而且更會附上一張印有獨立編號的限量證書，大大提升是次合作罕有度。



發售方面，如果有興趣入手Dahood x Kasing Lung DaZimomo，只要於3月1日下午3時到432HZ（Dahood主理人Billy Pang新開主打生活品味潮物的Select Shop）就可以參加抽籤，抽籤手帶會於店舖門外派發，抽籤結果於同日下午4時公布，中籤者可於結果公布後至晚上7時前到店內購買，未能於限時內購買視作棄權，如有任何爭議，Dahood及432HZ保留最終決定權。