【衝出香港】跑馬拉松暢遊歐洲各國

渣馬帶起了跑步熱潮，相信唔少朋友更開始進軍亞洲各國。冬去春來，唔知大家有無興趣遠征歐洲呢？當中不乏特色小國或小鎮，現在就介紹數個於上年度的舉行的，讓大家邊跑邊順道感受歐洲特色小國或小鎮的風土民情，但記得很多賽事也設有時限，大家要量力而為呢！



1：地中海風光 塞浦路斯

位於地中海的塞浦路斯，是歐洲最早回暖的地方之一，3月24日會於南部城市Limassol舉行5公里至42公里的馬拉松賽事，特色是大家可於沿着海岸線跑步，將地中海迷人風光盡收眼底！



2：古城漫遊 羅馬

意大利羅馬絕對是引人入勝的市城，4月7日舉行的馬拉松會由地標的羅馬鬥獸場出發，途經許願池、威尼斯廣場和特韋雷河名勝，幻想自己是古羅馬士兵，別有一番風味；但只設有全馬和5公里賽事，大家參加前最好先衡量一下。



3：醉後決定跑完佢 比利時

比利時啤酒世界聞名，今年5月12日距離首都布魯塞爾20多公里舉行的Great Breweries馬拉松亦離不開啤酒。由當地的聞名的啤酒廠Duvel Moortgat Brewery出發，途經Tripel Karmeleiet及Palm多間啤酒廠。由於怕大家飲得太多跑唔郁，所以同場設有「步行」賽，讓大家開心暢遊，盡得友誼第一，比賽第二的精髓！



4：跑過不夜天 挪威

北歐冬天看過了極光，不如轉轉口味見識不夜天的midnight sun吧！位於北極圈的挪威城市Tromso，今年於6月22日舉行4.2和10公里，以及半馬全馬賽事。據知今年已是第30屆，可見深受跑者歡迎，而且賽事由下午5點才舉行，半馬更是晚上10點半，最適合假日瞓到黃朝百晏的香港人，睇怕唔會遲到，又可體驗午夜太陽，的確唔錯吧！