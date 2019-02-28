一個小動作　Whatsapp傳送原相片

大家平時影完相，好多時都會經Whatsapp將相片Share畀朋友，不過用Whatsapp傳相最大問題係尺寸和像素經過壓縮至400KB左右，放大睇會起格，假如你同朋友都用iPhone還好，可以用AirDrop傳送原尺寸相片，事實上只要一個小動作，Whatsapp都可以傳送原相片呢？



iPhone篇：

首先打開手機中的相簿，把想要傳送相片「儲存至檔案」，並儲存到「我的iPhone」內的指定文件夾。然後開啟Whatsapp，平時我們傳送相片時，會選擇「照片和影片資料庫」，不過此時則要選取「文件」，再揀返想傳送的相片，並按下傳送。最後對話中就會顯示傳送的檔案和尺寸大小，成功傳送原尺寸相片。



Android篇：

相比之下Android機傳送原尺寸相片的步驟更簡單，只需要在Whatsapp中選擇「文件」，然後在檔案中選擇想傳送的相片，並按下傳送，即可傳送原尺寸相片。



總結：

雖然此方法可以Send到原相，但最大缺點是對話中無法預覽傳送的相片，換言之你要告訴方檔案的內容。接收人亦需要把文件進行「儲存影像」，才會收納到相簿中。