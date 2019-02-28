三界五行：【狗】克服障礙　注意健康

生肖屬狗的人，今年事業的成功主要靠自己，命運和貴人的因素是其次，因為流年命盤有陌越星，傳統占星術大多把這顆星標籤為凶星，代表阻滯，但與同樣代表阻滯的欄桿星、飛廉星有別；前者就好像前進道路遇到欄杆，你可能要等待時機（欄杆開放時間），你可能要付出（需要繳費），也可能要看你與這欄杆有沒有緣分（通行卡或密碼）。飛廉是突如其來的阻礙和打擊，較難應付。



陌越是面對阻滯障礙，需要克服和衝破，這對於沒有鬥心消極的人，當然不是好事；但對敢於接受挑戰的勇者，並非壞事，因為跨越了陌生關卡，就是坦途。以喜悅心情迎接任何挑戰，辦法總比困難多。



財運一般，「不辛苦，哪得世間財？」不要懶惰，不要心存僥倖。將勤補拙，日子並不難過，而且心安理得，但不要過分吝嗇，勤勞賺來的錢，換來開心的消費，這才對得起自己，對得起天喜星。



交友運平平，既不離群獨立，孤芳自賞，也不可以建立在飲飲食食的基礎上。愛情面臨考驗，已婚或未婚的，另一半經常試探你，與其花時間去猜度，不如增加透明度，坦誠相對，甚至把主動權讓給對方。



健康運是今年最值得注意，工作與生活的壓力都相當大，加上受病符星影響，萬萬不可掉以輕心，與其花時間和金錢去看醫生治病，倒不如預防為主，把時間和金錢用在強身健體，預防勝於治療。（狗之二）



方向宇