House of Holland羊毛膠囊系列 活力街頭風

近年積極邀請不同時裝設計師合作的The Woolmark Company,今季與充滿玩味風格的House of Holland聯手打造羊毛時裝。The Woolmark Company X House of Holland膠囊系列運用了超柔軟的美麗諾羊毛(Merino Wool)製造,推出共9款單品,設計充滿活力和年輕感覺,讓你對羊毛時裝的印象大大改觀。



House of Holland向來以亮眼的色彩和圖案見稱,今次主理人Henry Holland將心形圖案融入,配以鮮艷的紅色和對比強烈的黑白色,帶來充滿街頭風格的牛仔服、運動衫和西裝,而細緻柔軟的美麗諾羊毛令這些休閒服更顯奢華。