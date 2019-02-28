家用版馬拉菜　香辣惹味咖喱魚

濕立立的春天令人胃口大減，想要醒胃不妨炮製一個香辣惹味的菜式伴飯。今日請來屯門一間新開馬拉菜館的行政總廚范詩樂師傅，教大家利用新鮮香料，自製帶有馬拉風味的咖喱魚。范師傅指，馬來西亞人愛吃辣菜增加食欲，他們會將紅咖喱粉及黃咖喱粉，混合香茅、乾葱及指天椒等，熬成惹味又不會太辣的咖喱醬，醬汁可用來煮雜菜、海產或肉類，味道香辣而不嗆。以煮魚為例，其醬汁有助去腥提鮮，並選用肉質較為彈牙的龍躉肉，吃起來更加滋味。



材料：

龍躉肉 250克

番茄 半個

秋葵 2條

茄子 1/3條

豆卜 2個

香茅 2條

乾葱 3粒

指天椒 5隻

黃咖喱粉 1湯匙

紅咖喱粉 1湯匙

水 350毫升

咖喱醬 2湯匙



做法：

1. 香茅、乾葱及指天椒放入攪拌機中，注入50毫升水，攪拌成香料醬。番茄、茄子切塊；秋葵一開二。

2. 在小鍋中注入剩餘的水，加黃咖喱粉、紅咖喱粉、咖喱醬及香料醬煮滾。

3. 龍躉肉洗淨後瀝乾水分，加入煮滾的咖喱醬汁中，轉小火燜煮約5分鐘。

4. 放入豆卜、茄子、番茄、秋葵煮多3分鐘即成。