Pet Pet聯萌：深入尼泊爾　拯救社區狗隻

「希望透過合作的過程，我們可以互相學習，即使我們不在當地，他們也可以做得更好、更加多，而且更有效率。」過去4年，曾多次深入尼泊爾，拯救社區狗隻的張邨文憶述：「2015年遇上地震後，我曾留在當地協助救災，在街上醫治狗隻，很快就明白到這不是最有效的解決辦法，直到2017，我與當地機構建立了關係後，就完成了首次的捕捉絕育放回，在地震災後的營地為66隻狗隻進行絕育和防疫注射，而2018年則有3倍增長，為203隻狗隻絕育和防疫注射。」



張邨文解釋，尼泊爾狗隻面對的問題很多，其中一個最令人比較心痛的，就是不時會有狗遇上交通意外，他說：「因為狗的數量太多，經常都會走出馬路，而當地的交通亦比較混亂，很多時都會導致斷腳和死亡，希望將來可以和當地機構實施應對方案。另外，當地今日仍然流行瘋狗症，除了狗隻會因而死亡，感染了瘋狗症的狗隻亦有機會咬傷牲畜和人，會造成生命上的威脅和財產上的損失，因此當人面對瘋狗症問題，社區就產生了一種緊張的關係，甚至會有人以不人道的方法，嘗試減少狗隻數量。而捕捉絕育放回的其中一個目的，就是針對這個問題，在過程中我們會為狗隻注射瘋狗症針，令風險減低。」



其實除了瘋狗症和交通意外，尼泊爾的社區狗亦要面對飢餓和疾病等問題，因為當數量太多的時候，食物其實不太足夠，患病亦沒有人會為牠們治病，有見及此，今年張邨文將會再次遠赴尼泊爾進行絕育行動，而來自寵愛瑜伽、多次為活動籌款的Sandie，今次亦會加入義工團隊，希望能為當地社區動物帶來轉變，她說：「我認為種下種子亦十分重要，因為對當地人來說，絕育計劃或許比較陌生，當地人未必了解絕育對社區動物的幫助，我覺得令當地人了解這件事，對他們也是好事，希望他們日後也可以延續。」



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