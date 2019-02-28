靈敢侶情：由被愛變得不可愛的葡萄姐

曾經認識一位「A大姐」，每次她見有女性朋友拍拖或嫁得出，都會出力酸一番。



例如，當男的俊朗，A大姐會說︰「你看這個女的醜樣到！根本襯不起他！」



當男的顧家，閒時又發表愛的宣言，A大姐會說︰「這個女的死好命！」



就連一線男明星跟三線女藝人結婚，A大姐都會看不過眼︰「這女人肯定是拜金女，嫁是為了錢，男明星是被哄／誘／騙。」



直至有一次，一位女性朋友懷孕，以為A大姐會大發慈悲吧？才不！



「一定是想用個肚綁住男人啦！」



聽到她這句之後，我都忍不住還口︰「其實別人跟誰結婚，唯一關你事的，就是他娶的、她嫁的，根本不是你。」



結果她憎死我，哈！



寫到這裏，大家可能會想，這個A大姐一定是嫁不出去，或者生活過得不愉快，所以才會憎人富貴厭人貧吧？



都不是！



實情，她早已嫁人，聽朋友說，她的丈夫以前很愛她、遷就她，但恃寵生驕之下，她變得目中無人，橫蠻無理，誰不聽話就罵，就連不關她事的，她都覺得有權去評論。結果，她的好丈夫亦變成一個裝聾扮啞、愛理不理的男人。



愛情不再如意，A大姐的橫蠻變本加厲，在渴望再次被愛，然而自己卻不再可愛之間，她開始演變出酸葡萄的壞習慣。



在她憎死我之前，最常聽到她這樣埋怨丈夫︰「當日追求我時甚麼都肯，到手後就不珍惜！」



我想，她的丈夫並不是不珍惜，而是無力去珍惜。當任何人做甚麼事她都不高興，試問身邊的男人，又怎可能有能力滿足她？



你身邊，有沒有一個A大姐？



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

個人網站︰http://lively.com.hk

Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰lively.com.hk