有片睇！　Galaxy Fold近距離試玩

Samsung上周於美國發表全球首部摺芒手機Galaxy Fold,雖然震撼了業界,但當時觀眾只能遠觀台上試玩,即使後來廠商於本周舉行的西班牙MWC上展出真機,也有玻璃罩蓋着令入場人士未能試玩。為回應一眾機迷,Samsung日前就釋出了一段名為「Get to Know the Galaxy Fold」的4分鐘試玩短片,等大家對這「機神」有更深入了解。



從片中可見,Fold側面看似2部手機疊在一起,但厚度仍在可接受範圍(註:官方現階段仍未公布機身尺寸),而且修長機身可輕鬆放入衫袋。手機用上金屬物料,表面帶有鏡面效果,並提供銀、白、綠、藍4色,當中綠、藍色的側框又有金、銀兩色選擇,撞色得相當好看。影片也透露了其他細節,例如Type-C介面及喇叭分別設於上下層底部,SIM卡槽設於上層右側,音量掣及指紋識別器則設於下層右側,方便單手操作。



手機毋須特別用力就能攤開全個7.3吋屏幕,中間幾近沒有摺痕,摺合時更伴隨「啪」一聲,極具機械感。內外芒畫面切換順暢,但摺合手機後想再用4.6吋外置屏幕,就要先打斜掃芒,藉此避免誤觸。拍攝方面,摺合時可用1,000萬像素封面鏡頭自拍,而無論攤開展幕與否,均提供廣角、超廣角及遠攝3個拍攝模式,取景介面跟S10一樣。



影片也提到一些發布會遺漏了的功能,例如Fold還支援Wireless PowerShare技術,可如S10般反向替其他Qi裝置無線充電。另外又對應DeX,接駁電腦芒後就可當作電腦使用。Fold將於2019年4月26日在指定地區發售,定價1,980美元起。