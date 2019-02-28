【健樂事】7種紓緩感冒小妙招

天氣如少女變臉，轉換之快如光速，這陣子身邊總有幾個中了感冒的人，「包雲吞」、呻鼻涕、咳咳咳都可謂何時何地有人合力上演，感冒所帶來的不適如鼻塞、喉嚨痛、頭痛甚至周身骨痛，實在教人感到個世界好灰暗。咁啦，感冒始終不算是大病，無謂搞到世界末日咁款，以下7種方法，簡單易做，有效紓緩感冒所帶來的不適，Fight for it!





1.喝檸檬水

將1/4個檸檬連皮(可切片)放進保溫壺，加進熱水泡至少15分鐘後飲用，然後喝一整天，期間可不停加熱水回沖。檸檬的維他命C有助增強抵抗力，也可減少咳嗽和打噴嚏。



2.飲用雞湯

中國人常說感冒不能吃雞，但外國人感冒卻有喝雞湯的習慣，每個外國家庭都各有其家傳秘方，所以常有「老祖母的雞湯」一說。一般雞湯會加入洋葱、芫荽、大蒜、紅蘿蔔、芹菜等配料，全都是含有維化命C及抗氧化劑的食材，可提高身體免疫力，而且更能打通鼻塞。



3.多喝飲料

喝暖水可說是不二法門，猶其是有發燒情況時，更要注意補充水分或流質，以免引起脫水；要是只有一般感冒徵狀，沒有咳嗽或痰的話，蔬果汁也是不錯的選擇，特別是無胃口時，建議紅菜頭汁和紅蘿蔔汁，兩者均含有豐富維他命和礦物質。如果你比較喜歡果汁，最好以1:1的比例與清水混合，因為果汁的果糖容易引起下痢，而且也「惹痰」。



4.鹽水漱口

相信不少人都知道，這是紓緩感冒所帶來的喉嚨不適的好方法，建議於一杯溫水中加入1/4至1/2茶匙的鹽，以之漱口，便能紓緩腫痛及喉嚨痕癢，更可鬆弛粘液，減低「畀火燒」的不遆感。



5.一口蜂蜜

要是沒有痰，也可以直接喝一口蜂蜜，當蜂蜜緩緩在喉嚨流過，會有助紓緩咳嗽，有研究指出，感冒期間在睡前吃半湯匙蜂蜜，咳嗽的次數明顯減少，將會睡得更好，但切記勿向1歲以下的嬰兒餵食蜂蜜。



6.散步

感冒期間理應多休息，但如果大部分不適徵狀已褪去，而精神狀態也許可的話，可在穿着足夠衣服、注意保暖的情況下，來一趟短路程的散步，因為簡單的運動有助改善血液循環，協助免疫系統打仗，但那些會令你「出一身汗」的劇烈運動則要避免，即使平日你有做這些運動也不可，要待完全康復才可以再進行。



7.熱水泡腳

睡前泡腳，有助怯除寒氣、風邪，提升副交感神經，特別是有頭痛或鼻塞的徵狀，熱水泡腳能帶來意想不到的好效果，之後睡個好覺，自能恢復過來。

