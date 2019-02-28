FoodieCurly鬈毛妹：澳洲Shake Shake海鮮

你有吃過Shake Shake海鮮嗎？用膠袋裝着海鮮，加些香料、醬汁等，將袋口合上搖呀搖，醬汁均勻地遍布在海鮮上，然後用雙手拿着吃，完全沒有儀態，但吮吮手指，十分滋味。



之前在香港都有吃過Shake Shake海鮮，將影片上載到Facebook專頁，有網友給了「腐皮」：像吃一袋垃圾，看見都反胃！



其實這是源於美國的飲食文化：位於美國南部的路易斯安那州因為接鄰墨西哥灣，那裏盛產小龍蝦，當地人就將小龍蝦、海鮮及香料包同煮，煮熟後加些粟米、薯仔等一同放進膠袋，再混以香辣醬撈勻，吃得開懷，後來這種豪邁的食用方式，就在世界各地流行起來。

這次去到四面環海的澳洲，也是盛產海鮮的地方，晚上我們走到黃金海岸的Marina Mirage「搵食」，選擇可不少，大部分都有提供海鮮美食，還有一些貢多拉船，有點像我們的避風塘艇仔，可以載人到海中心享用晚餐，不過價錢真的不便宜，擺明是「劏」遊客的，我們也就不做傻事了。



走着走着，看見一間剛開業不久的餐廳，名為King Crab Co.，正有一個泥蟹+雞尾酒的新年優惠，好吧，就試你。進去後方知道原來這是吃Shake Shake海鮮，配上新加坡辣椒汁，很有點Fusion感覺。這隻昆士蘭泥蟹肉厚非常，蟹鉗與我的前臂有得揮，實在吃得滿足，伴碟的蒜蓉包還可以蘸辣汁吃，這個晚上，海鮮配美酒，一樂也！



King Crab Co.

地址：126 Marina Mirage, 74 Seaworld Dr, Main Beach QLD 4217

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